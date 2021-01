La economía informal creció en el 2020 debido a la pandemia y el desempleo que se generó, lamentablemente esto no fortalece el crecimiento económico del país afirmó Alfredo Medina Rahme, asesor financiero patrimonial.



En este sentido no auguró un panorama alentador en la economía nacional este 2021 pues el año pasado se perdieron a nivel nacional alredor de 600 mil fuentes de empleo.



"Esto afectó a que aumentara la economía informal".



Y de acuerdo a Medina Rahme se debe a que el Gobierno Federal no apoyó a más de 1 millón de micro empresas las cuales cerraron sus puertas, muchos esperaron créditos que nunca se otorgaron desafortunadamente las pocas empresas que tenían 4 o 5 trabajadores tuvieron que cerrar sus puertas.



Todo ello repercutirá en este 2021, aunque es necesario ser optimista y esperan que cambie la situación económica para bien de todos dijo finalmente el entrevistado.