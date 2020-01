Economía mexicana tiene primer retroceso en una década

Con un subejercicio del gasto de 15 mil 600 millones de pesos, un boquete en la recaudación de impuestos de 108 mil 749 millones, lo cual ameritó hacer uso del fondo de ahorro por 125 mil millones, cerraron las finanzas públicas 2019.



En ese entorno, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el menor ritmo de crecimiento de la economía mexicana se debió en parte a factores internos y en línea con el proceso de desaceleración global.



En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al cuarto trimestre de 2019, la dependencia dio a conocer que no llegó a la meta de ingresos tributarios planteada para todo el año pasado.



Lo anterior, debido a que la captación de impuestos que sostienen la recaudación del Gobierno Federal se ubicó debajo de lo programado.



Fondo de estabilización



Para compensar los menores ingresos del Gobierno Federal, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación 2019 que aprobó el Congreso, se usaron 125 mil millones de pesos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP).



Hacienda esgrimió que tomó esos recursos porque así lo permite la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, ordenamientos mediante los cuales, se prevé este mecanismo estabilizador del gasto.



Así, el FEIP terminó 2019 con recursos por 158 mil 544 millones de pesos, cuando en 2018 contaba con 279 mil 771 millones.



Impuestos



En el reporte, destaca que se habían programado ingresos tributarios por un total de 3.3 billones de pesos pero sólo se captaron 3.2 billones durante 2019.



Es decir, no entraron a las arcas del Gobierno Federal 108 mil 749 millones de pesos por concepto de cobro de gravámenes porque fallaron las metas para los ingresos a través de los impuestos estrella que sostienen la recaudación.



Por medio del ISR, se programaron ingresos por 1.7 billones de pesos y sólo se consiguieron 1.6 billones.



En tanto, el IVA dejó una recaudación de 933 mil 326 millones de pesos, cuando se habían calendarizado 995 mil 203 millones.



El gasto



En un año en que la economía decreció 0.1%, de acuerdo con información oportuna del INEGI, el gasto público tuvo un subejercicio de 15 mil 600 millones de pesos.



El calendario del gasto neto marcaba, para 2019, un monto programado de 5.8 billones de pesos y sólo se ejercieron 5.7 billones de pesos.



La mayoría de las dependencias del sector público reportó una reducción en su gasto.



Se programó destinar en inversión física para 2019 un monto de 669 mil 700 millones de pesos y sólo se gastaron 564 mil 467 millones de pesos.



La única meta que se cumplió e incluso fue rebasada fue la planteada para el superávit primario en el balance de las finanzas públicas, para no endeudarse más y sólo pagar los intereses de la deuda, el cual terminó en 1.1% del PIB.



Plan anual



Hacienda dio a conocer el Plan Anual de Financiamiento 2020, que incluye la política de deuda y las necesidades de financiamiento del gobierno y el sector público.



Estimó que en 2019, la deuda pública en su versión amplia (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) cerró en 44.7% del PIB.