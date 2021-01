Economía podría expandirse un 3.7% en este año, pronostica consultora

Los altos niveles de contagio en diversas economías, ha obligado a los países a implementar nuevamente restricciones de movilidad, generando otro golpe a la economía a principios de este 2021; sin embargo, impulsado por el sector externo, el Producto Interno Bruto podría crecer en un 3.7%, así lo considera la consultora D.Econosignal, respaldada por Deloitte.“El pronóstico es que la economía se expandirá 3.7% en este año. Los sectores vinculados a la exportación lograrán crecer de manera importante, pero los vinculados al mercado interno seguirán débiles”, indican los economistas con más de 15 años de experiencia en la generación de inteligencia y perspectivas sobre la economía mexicana.De 2003 a 2020, nunca nuestro país había tenido un PIB del -9,0% como el del año pasado. La crisis del 2009 hizo descender el PIB -5.1% y ahí, el más bajo fue el del año anterior, el 2008, con 0.9%. El 2003 venía con 1.5%; 2004, 3.7%; 2005, 2.5%; 2006, 4.5% y 2007, 2.3%. En la recuperación del 2010, el PIB llegó a 5.1%; el 2011 con 3.7%; 3.3% en 2015 y 2.2% en el 2018, al inicio del nuevo Gobierno Federal.El pronóstico de D.Econosignal indica que en el 2021 podría llegar a 3.7% y que el impulso vendrá del sector externo. Además, destaca que la correcta distribución de las vacunas será elemental para reactivar el mercado interno. También habrá una recuperación dispar entre los sectores, se mantendrá la austeridad fiscal, la inversión privada permanecerá débil, los casos de COVID-19 seguirán incrementando en el corto plazo y tendremos una posición vulnerable ante aumento de los riesgos globales.“Desafortunadamente el repunte de 3.7% en el PIB de este año, no será suficiente para revertir las pérdidas de 2020. Hacia 2022 esperamos que el crecimiento se modere a medida que el comercio exterior se estabilice y los golpes al mercado aboral dificulten la recuperación interna”, indican los especialistas.Añaden que se espera un repunte de las exportaciones a medida que la economía de EE.UU. se recupera y la incertidumbre de la política comercial se desvanece después de la entrada en vigor del T-MEC. Este acuerdo no agrega una ventaja significativa para las exportaciones en el corto plazo, pero reduce el riesgo de perder las preferencias comerciales, expone D.Econosignal.Además, los sectores manufacturero y agroalimentario serían los más beneficiados, se respaldaría la confianza empresarial y se fortalecerían las relaciones diplomáticas.Otro de los beneficios que se derivará de la recuperación de Estados Unidos, indica la consultora, es el envío de remesas, que se estima haya alcanzado un máximo histórico en 2020. Para este año se espera seguir recibiendo estos recursos. De 25 mil millones de dólares en 2007, las remesas se acercaron a los 40 mil millones de dólares en 2020.También se expone que el gobierno ha reafirmado que no aumentará la deuda para otorgar apoyos económicos, ya que la política actual se basa en la reorientación del gasto hacia el sector salud y los programas sociales. Con una recaudación más estricta, ya que no habrá nuevos impuestos, con la desaparición de 109 Fondos con un valor de 68 mil millones de pesos y el uso de otros ingresos extraordinarios, el gobierno busca alcanzar su meta de ingresos 2021 en 22.2% del Producto Interno Bruto.A su vez, el gasto —25% PIB— estará orientado a 19 programas sociales (un 21% del gasto programado) y a los cinco grandes proyectos estratégicos del gobierno de la República.A pesar de los acuerdos con el sector privado, se espera que las políticas gubernamentales continúen en la misma línea, lo que mantendrá la inversión privada reducida y posiblemente generará más cierres de empresas, añaden los consultores.Según información recopilada hasta octubre de 2020, más de un millón de empresas cerraron sus puertas a raíz de la pandemia del COVID-19. 20.8% de los negocios que había en mayo de 2019 cerraron definitivamente. Los mayores cierres de empresas se dieron en los servicios privados no financieros, en un 24.9%; 19.0% en comercios; 15% en manufacturas y el 41.1% en otros.Quintana Roo fue el estado en donde se registró el mayor número de establecimientos cerrados, con un 31.9%, seguido de Baja California Sur, con 28.1% y Campeche, con 25.2%. Veracruz tuvo un 19.4% y Oaxaca el más bajo, con 13.7%.D.Econosignal considera que debido a que la recuperación de este año estará mayormente explicada por el sector externo, el aumento de los riesgos globales podría desencadenar salidas de capital y depreciación del peso. “Esperamos que el dólar continúe por debajo de los 20 pesos durante el primer semestre del año para luego retomar una tendencia alcista”, exponen.Los riesgos que podrían incidir en el comportamiento del peso son el aumento de casos y muertes, nuevas cepas, el alcance y los efectos secundarios de la vacuna. También el cierre de actividades y fronteras, confinamientos más estrictos, recuperación más lenta de lo estimado o la elevada percepción de riesgo para el país o revisión negativa a la nota crediticia de la deuda soberana.México no perderá el grado de inversión en 2021, pronostica D.Econosignal, debido a que el gobierno se apegará a sus metas fiscales. “Sin embargo, tampoco vemos una mejora en la perspectiva, a pesar del rebote técnico que tendrá la economía”, se indica.Las elecciones 2021 también han sido analizadas por la consultora económica. Como lo señalan las encuestas, expresa D.Econosignal, el partido Morena se mantiene a la cabeza. En su propia medición, realizada el 2 de diciembre de 2020, los analistas presentan los siguientes resultados a la pregunta “Si hoy fuera la elección para Diputado Federal por su Distrito, ¿por cuál opción votaría?”. El 31.0% expone que por la coalición MORENA, PT, Verde, seguida del 19.7% por la coalición PAN, PRI, PRD.Un 2.7% dice que por Movimiento Ciudadano; un 9.6% por otras opciones y un 37.0% contesta que no sabe. “Este porcentaje, anota D.Econosignal, nos hace pensar que hay altas posibilidades de que Morena pierda la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y sólo alcance una mayoría relativa, lo que le quitaría al partido la capacidad de modificar la Constitución”.En un escenario optimista, México podría tener un crecimiento económico de un 5.8% y una inflación de 3.7% y en uno pesimista, de 1.8% del PIB y 3.5% de inflación. Sin embargo, en el escenario base que plantea D.Econosignal,En este escenario intermedio, a nivel global se prevé un crecimiento de entre 4.5% y 5.5%. El PIB de Estados Unidos avanzaría entre 3.0 y 4.0 por ciento. Las vacunas funcionarían, se distribuirían progresivamente a lo largo del 2021 y la “inmunidad de rebaño” se alcanzaría a finales del año. La recuperación del comercio global se daría por menores tensiones comerciales.El PIB interanual de México estaría en 4.7% en el primer trimestre; 10.5% en el segundo; 5.2% en el tercero y 3.7 en el cuarto, para cerrar el año. Los nuevos confinamientos serían por ciudad, la aplicación de la vacuna tardaría de 10 a 12 meses y se reabrirán más actividades a partir del segundo semestre.No se alcanzaría la meta de ingresos públicos y habría más recortes al gasto. El consumo e inversión avanzarían a pasos más lentos que el sector externo.