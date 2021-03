Economía ya no creció con la 4T, lamenta Empresario

El panorama para el país en materia económica es incierto, pues de por sí tenía problemas antes de la pandemia y ésta vino a darle “la puntilla”, por lo que hoy se ve una situación complicada, señaló el empresario Edgar Chahín Trueba.



Mencionó que con las administraciones anteriores hubo un crecimiento económico muy malo, pero con este Gobierno ya ni siquiera creció.



Agregó que la pandemia dejó un decremento de 9 por ciento, pero para algunos sectores hasta de 40 por ciento.



Recordó que el año pasado, que fue la peor etapa para las empresas, el gobierno federal no ayudó a las medianas y pequeñas aunque tenía un margen para hacerlo.



Agregó que pese a los problemas del país hay una proporción sana del PIB y ahí se tenía un margen para cuidar a los pequeños y medianos empresarios, pero los que no pudieron y cerraron, hoy se ve muy difícil que se puedan volver a capitalizar para abrir.



Chahín Kuri agregó que actualmente, dependiendo de los factores que se consideren, México tiene entre 8 millones y 11 millones más de pobres y lo único que puede combatir la pobreza es la creación de fuentes de empleo.



Sin embargo, abundó, en ese aspecto hay otro problema porque para invertir el país debe generar confianza y no la tiene, entonces en eso se tiene que trabajar.