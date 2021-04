Economistas de Veracruz prevén más aumentos a productos y servicios básicos

La economía de los ciudadanos se ve afectada todos los días debido al constante incremento del costo de productos y servicios básicos, indicó el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta.



“Todos los días se incrementa algo, productos de consumo básico, los servicios, los medicamentos, lo que sea, pero todos los días hay afectaciones a la economía”, acotó.



Y es que previó que estos aumentos se sigan dando, por lo que opinó que el Gobierno Federal debe de “repensar” sus políticas públicas para obtener más ingresos sin afectar al pueblo.



“Se vienen más aumentos en el gas, en la gasolina, en la luz, todos estos incrementos ya se están viendo, tenemos que pagarlo porque se necesita, desgraciadamente no es el momento de aumentar esos servicios, sabemos cómo está la economía, el Gobierno debe repensar en las políticas públicas de cómo obtener más ingresos sin aumentar los costos en estos servicios”, detalló.



Además de que lamentó que el presidente de la República no cumpla sus promesas de no generar más incrementos.



“Se debe considerar que los ingresos de las personas no son los mismos de antes de la pandemia, la economía no se ha reactivado. Cobran servicios que la gente no puede pagar”, finalizó.