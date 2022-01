Edificios de Veracruz no tienen capacidad para alojar a trabajadores de CONAGUA

Edificios en Veracruz y en Xalapa carecen de la capacidad para alojar a los más de 2 mil trabajadores de la oficina central de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), dentro del proceso de “descentralización” del organismo de Ciudad de México a la entidad veracruzana.Al respecto, el dirigente de la sección 55 del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SNTSEMARNAT), Ramsés Galicia Montes, recalcó que por el momento el Gobierno no ofrece las condiciones para el cambio de sede al puerto de Veracruz y una subsede propuesta en Xalapa, en el edificio de El Olmo.“Hasta el momento no hay las condiciones necesarias para que se hagan los traslados, a muchos trabajadores los van a afectar con esos cambios y estamos hablando de 2 mil 600 trabajadores en ese cambio. Por el momento no hay condiciones para que se pasen”.Dijo que el edificio propuesto para albergar a la CONAGUA carece de clima y acondicionamiento para los empleados del organismo de agua.“No hay condiciones en la forma de los edificios, son 2,600 trabajadores y en el lugar que tienen no caben 500, no caben todos, no hay los edificios necesarios para que llegue toda la gente. El cambio completo de todo, de oficinas centrales, es en el puerto de Veracruz y como no tienen donde llegar, se escucha y dice que aquí en Xalapa y a los compañeros los quieren mover”.Dijo que el Sindicato de SEMARNAT dialoga con la parte patronal para determinar los alcances del cambio.Y es que observó que el personal de CONAGUA o bien tiene su vida ya establecida en Ciudad de México, o bien, sus cónyuges o parejas trabajan en otras dependencias del Gobierno Federal.“Se tiene la fecha de traslados para el mes de marzo a junio de 2022, por decreto la CONAGUA desaparece de Ciudad de México y se establece en la ciudad de Veracruz”.