Edificios de Xalapa 2000, en riesgo por deslizamientos de tierra

Las torrenciales lluvias que trajo consigo el huracán Grace el pasado sábado ocasionaron deslaves en las laderas de los cerros donde se ubica la Unidad Habitacional Xalapa 2000, lo que pone en riesgo la estabilidad de varios edificios, entre ellos los denominados Xolostla.



Martha Elba Rodríguez Torres, jefe de Manzana de los edificios Xolostla de la Unidad Habitacional Xalapa 2000, dijo que este problema tiene más de cinco años de estarse padeciendo y del cual ya tiene conocimiento el Instituto Veracruzano de la Vivienda (INVIVIENDA) pero por un litigio por la falta de pago de arrendamiento y la existencia de un amparo que no ha resuelto el Poder Judicial del Estado, no se han podido llevar a cabo las acciones de la construcción del muro de contención.



Explicó que hay una demanda judicial para llevar a cabo el desalojo y está en manos de los magistrados en espera de su resolución pero han pasado ya más de cinco años y el asunto no avanza y mientras se enfrenta este problema, el cual, de no atenderse a la brevedad posible, podría traer una situación que lamentar.



En entrevista, explicó que las autoridades de INVIVIENDA ya tienen el proyecto ejecutivo pero al estar las áreas comunes invadidas, no se pueden realizar los trabajos, motivo por el cual se está urgiendo a la autoridad judicial correspondientes, acelere el proceso y resuelva el caso para que se puedan llevar a cabo las obras que se requieren para reforzar las edificaciones.



“Nosotros vivimos una zozobra constante cada vez que llueve, porque se presentan deslizamientos de tierra, que están afectando la cimentación de los edificios y se corre el riesgo de que se desgaje el cerro y afecte a los vecinos que viven en la parte baja sobre la avenida Rébsamen”, añadió.



Mencionó que en total son 24 familias las afectadas de manera directa y que viven en los edificios Xolostla J y Xolostla K, en éste último es en donde se presenta la invasión de las áreas comunes y es en donde no se puede levantar el muro de contención por este motivo.



En estos edificios, al tenerse un deslizamiento la tierra cayó encima de la pared del edificio Xolostla K pero sin tener consecuencias que lamentar, como ocurrió en otras partes de la ciudad y el lunes se dio un pequeño deslizamiento de tierra en el edificio Xolostla B.



En total son nueve edificios los que se encuentran en riesgo de que colapsen de no atenderse de inmediato, del cual dos son los que más resienten el deslizamiento de la tierra.



En su oportunidad, INVIVIENDA, coordinadamente con el Ayuntamiento de Xalapa y la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), realiza las acciones correspondientes para mitigar esta situación pero que al realizarse de manera gradual, porque el proyecto se contempla ejecutarse en su totalidad hasta el 2024, el riesgo es latente.



Dijo que se proyectó que con una cooperación de todos los vecinos realizar el muro de contención de manera particular pero que, al solicitar la opinión de los expertos para la realización del proyecto ejecutivo, se les informó que el costo ascendería a más de 5 millones de pesos, cantidad difícil de aportarlo, por lo que están a la espera de que el Gobierno Estatal o Municipal lo lleve a cabo.



Mientras eso sucede, cada vez que llueve, se tienen que encomendar a todos los santos para que no haya más deslizamientos de tierra, por lo que urgieron a los magistrados correspondientes a que resuelvan el litigio que se tiene y estar en condiciones de llevar a cabo la obra requerida.