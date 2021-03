Ediles acusan presuntas amenazas del Alcalde de Coetzala

Ediles del Ayuntamiento de Coetzala acusaron supuestas amezanas del alcalde Fortino Cocotle Damián.



De acuerdo a la síndica María Josefina Gallardo Hernández y la regidora Brenda Flores Apale, desde el año pasado han denunciado diversas anomalías en el Gobierno municipal y ahora reciben amenazas de Cocotle Damián, quien se dice protegido del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El actual Alcalde tiene 7 meses de haber asumido el cargo tras el fallecimiento de Gerardo Tirso Apale Acahua.



“Es lamentable ver la discriminación y la falta de atención hacia las suscritas por ser mujeres indígenas, abusando de nuestra ignorancia pues de tener el dictamen técnico que refiere el Presidente de la Comisión de Vigilancia no sería necesaria la intervención que solicitamos para frenar los excesos y malos manejos del erario público dónde nosotros como ediles e integrantes de la Comisión de Hacienda tenemos el derecho a revisar y autorizar cada movimiento financiero.



“Es increíble que están en el lugar donde emanan las leyes y las congelen a su antojo por un proceso electoral que nada tiene que ver con la impartición de justicia y la política de la Cuarta Transformación", dijo Brenda Flores.



Por ello, dijeron ser vulnerables a cualquier ataque



“Exigimos el desafuero del Alcalde que no respeta el orden jurídico, que no acata las órdenes de ninguna autoridad al sentirse intocable y protegido por el Estado y diputados del Congreso".