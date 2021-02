Ediles buscan frenar obra deportiva por tema político, acusa alcalde de Orizaba

Regidores de Orizaba que alegaron este día en cabildo que no se inicie la obra de la Ciudad del Fútbol, al final se abstuvieron de votar para aprobar este tema. El alcalde Igor Rojí López aseguró que el comportamiento de los ediles tiene un tinte político.



Y es que durante la sesión de Cabildo tanto la regidora Rocío Sosa Luna de MORENA, Ana Teresa Herrera del PAN y Francisco Valdivia, del Partido del Trabajo, cuestionaron al alcalde su interés por querer hacer esta obra, que fue una promesa de campaña.



De igual forma propusieron que mejor con el dinero destinado, el cual es del orden de los 26 millones de pesos, se hiciera obra de drenaje, alumbrado público pavimentación, o en su defecto el proyecto "diadema" en la zona norte de la ciudad.



Esta última obra tiene como objetivo captar el agua que baja durante la temporada de lluvias de los municipios colindantes con Orizaba, para sanearla y devolverla al río limpia.



Sin embargo el munícipe les explicó que de esos 26 millones de pesos destinados para la ciudad del fútbol, 10 millones son otorgados por la empresa Heineken y que las escrituras (porque algunas hectáreas fueron donadas) contemplan que nada más debe de ser utilizado el predio para este fin.



De igual forma les aclaró que en el proyecto de "Diadema", el cual se haría junto con otros municipios y que a Orizaba le tocaría aporta alrededor de 6 millones, debe tener el aval y la aprobación de CONAGUA, pero no se posee hasta el momento, por ende no pueden iniciar los trabajos.



Pero los ediles insistieron una y otra vez en que no se hiciera, alargando la sesión de Cabildo más tiempo de lo previsto, aunque en la votación se abstuvieron junto con el regidor de MORENA, José Francisco Aguilar.



Al respecto el alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, calificó de ilógico que en su momento los regidores aprobaron la compra de los terrenos y ahora no lo querían hacer con el techo de inversión para este proyecto, que abonará al tema deportivo y ayudará a la juventud alejándola de malas actividades.



"Comienzan los temas políticos a manejarse en Cabildo y yo lamentablemente no estoy muy de acuerdo con eso, sino que debemos de pensar en nuestra ciudad. Hablamos de una instalación deportiva para la juventud, para el esparcimiento, para la cultura física de los orizabeños y hoy los regidores de MORENA se están oponiendo por cuestiones políticas, no quieren que la administración concluya todas las propuestas de campaña del 2017.



Ellos aprobaron la compra de los terrenos, tenemos 8 hectáreas que se compraron y se aprobaron para ese proyecto, entonces es incongruente su decisión".



Agregó que es un hecho inédito el papel que tomaron los tres regidores, pero la realidad es que sí se va a construir la ciudad del fútbol.



Resaltó que si no hubiera pasado este tema, entonces tendrían que devolver las hectáreas y los 10 millones de pesos que les donó la empresa Heineken.