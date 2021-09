Ediles de Chinameca le huyen a arresto administrativo por laudo pendiente

El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado (TCA) instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública a arrestar a los cuatro integrantes del Cabildo de Chinameca por incurrir en desacato de una orden judicial.Por lo anterior, la Policía Estatal mantiene vigente la localización de los ediles de Chinameca para cumplir con la detención de los funcionarios por un lapso de 3 horas, de acuerdo con el resolutivo del TCA.Lo anterior, dado que el citado Ayuntamiento se niega a cumplir un laudo por un millón 498 mil 289 pesos a favor de una persona afectada por despido injustificado con 10 años de antigüedad al servicio del municipio.Aunque la sentencia se dictó desde 2008, los ediles de Chinameca recurrieron a distintas evasivas para no pagar el laudo, que incluyen desde faltar a la oficina a declararse en insolvencia.El 20 de agosto pasado, actuarios encomendados por el Tribunal se presentaron en el edificio del Ayuntamiento a cobrar los 1.4 millones de pesos a favor del extrabajador, sin embargo, un empleado les avisó que “los ediles no se encontraban”.Además, en apremio contra el Cabildo de Chinameca por no responder a la sentencia laboral, el TCA ordenó el arresto por tres horas de los ediles José Antonio Carmona Trolle, presidente municipal; Juliana Fabiola Ramales Constantino, Síndica Única y Edy Santos López y Susana Patraca Vidal, titulares de regidoras.Hay que recordar que desde el 16 de enero de 2020, el TCA ordenó dos arrestos, cada uno por un término de una hora, contra los ediles de Chinameca, sin que se hubiera cumplido la medida.Todavía en agosto de 2021, el jefe de la Policía Estatal, Delegación 17 con sede en Cosoleacaque, acudió a Chinameca para arrestar a Carmona Trolle y sus colaboradores, sin que estos se encontraran en el Palacio Municipal.“Así mismo en ocasiones anteriores cuando se intenta cumplimentar la solicitud de arresto sin embargo el personal que se encuentra en los filtros de sanidad han manifestado que los mencionados ediles no se presentan a laborar al Palacio Municipal de manera continua”, versa el oficio que la autoridad policial presentó al Tribunal.