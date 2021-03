Ediles de Coatzacoalcos podrán impugnar sentencia sobre arresto

La sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCA) de un arresto administrativo de 10 horas a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, por incumplimiento de pago de un laudo por un millón 341 mil 672.87 pesos, puede ser impugnada, reconoció la magistrada presidenta de ese organismo, Itzel Castro Castillo.



La magistrada confirmó la sentencia y señaló que las medidas de apremio que aplica el Tribunal pueden ser recurridas por las entidades públicas, a través de un amparo, “es un derecho que tienen”.



Agregó que la medida de apremio está fundamentada en el artículo 198 de la Ley Estatal de Servicio Civil de Veracruz, que establece multa hasta de 15 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en el lugar y tiempo en el que se cometió la infracción; presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; arresto hasta por 36 horas.



La sentencia del TCA es en contra de los integrantes del Cabildo, sin embargo, tanto el alcalde como la síndica no pueden ser arrestados ni detenidos debido a que gozan de fuero constitucional.



“Se trata de un acuerdo de trámite para la ejecución de un laudo aplicando las medidas (de apremio) previstas en la Ley, pero no es una cuestión extraordinaria. Nosotros usualmente para el cumplimiento de nuestros laudos, no solo en este caso, sino en todos, aplicamos estas medidas que nos faculta la Ley”.



Agregó que los bienes de los Ayuntamientos no pueden ser embargados, sin embargo, se conmina a las autoridades a la venta de algunos bienes inmuebles para garantizar los pagos.



Afirmó que la obligación del TCA es trabajar para que se dé cumplimiento a los laudos, en virtud de que es el encargado de velar por el cumplimiento de sus resoluciones.