Ediles de Veracruz comenzarían a interponer recursos legales para buscar reelección

Las recientes reformas constitucionales en materia electoral en Veracruz dejaron una ventana abierta para que los actuales Ediles recurran a las autoridades jurisdiccionales para buscar la reelección el próximo año.



Las adecuaciones a la Constitución Política de Veracruz en materia electoral y al Código Electoral, suprimieron los periodos de cuatro años de los Ayuntamientos para dejarlos en tres años y permiten la reelección de ediles hasta por dos periodos consecutivos.



Pero no se especificó tácitamente la prohibición a los ediles de cuatro años buscar la reelección, pues sólo se dejó en los artículos transitorios de ambas reformas que “las disposiciones correspondientes a la reelección de integrantes de los Ayuntamientos serán aplicables a los ediles que resulten electos a partir del proceso electoral del año 2021”.



Lo anterior quedó de manifiesto este jueves durante la sesión virtual del Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), en la cual se dio respuesta a Yazmín Martínez Irigoyen, síndica del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, respecto a que si puede ser candidata a Presidenta Municipal y si es factible que previamente se separe del cargo.



La respuesta del Consejo General respecto a esas inquietudes de los ediles, es en el sentido de que los artículos transitorios de las reformas se los impide y por ende, no pueden renunciar previamente para contender por un cargo diferente al que hoy ostentan.



Al respecto, Froylán Ramírez Lara, representante del Partido Movimiento Ciudadano ante el Consejo General del OPLE, reconoció que la respuesta es correcta.



Sin embargo, los Ediles de cuatro años tienen abierta la posibilidad de interponer un Juicio para la de Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC).



Recordó que la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya sentó jurisprudencia al conceder a un Regidor del Estado de Coahuila buscar un cargo diferente al que hoy ostenta en el próximo proceso electoral local.



Mientras que Jazmín de los Ángeles Cotepe Zapot, representante del PRD, señaló que las Regidurías no son de elección popular, sino que se asignan por método aritmético basados en los votos y los titulares son propuestos por los partidos políticos.