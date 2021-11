Ediles de Veracruz Puerto que autorizaron la Torre Centro podrían ir a la cárcel: PMA

El procurador de Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, dijo que el Cabildo del Ayuntamiento de Veracruz, durante la administración del exalcalde Ramón Poo Gil, violó la Ley al otorgar el permiso de construcción de la Torre Centro con las dimensiones que se está construyendo, por lo que dichos exediles podrían enfrentar consecuencias legales.En entrevista, expuso que la normatividad no faculta a los integrantes de una Comuna para conceder autorizaciones cuando las edificaciones superan los seis pisos y en este caso se avaló, un día antes de dejar el poder en 2017, que tuviera 23 niveles, pese a no contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).“La Ley prevé que los municipios no pueden autorizar una construcción de más de seis pisos y para autorizar una torre de estos niveles necesitaba una MIA que nunca se presentó y por lo tanto, el acta de Cabildo en su momento es ilegal, porque el municipio le permite ampliar de seis a 23 pisos la torre sin la MIA”, manifestó.Rodríguez Cortes aseveró que hay una responsabilidad directa del Cabildo porteño que en su momento dio su aval, al incurrir en el incumplimiento de un deber legal y el Código de Procedimientos Penales estipula las sanciones a aplicar.“El Cabildo que autorizó fue el de la Administración de Ramón Poo. Fue el último día de su administración, el 31 de diciembre y hay incluso votos particulares de algunos Regidores en donde puntualizan perfectamente que no hay las condiciones legales para autorizar una construcción de esta magnitud”, detalló.En ese sentido, afirmó que a través de la Subprocuraduría le darán vista a la Fiscalía Especializada Anticorrupción para que desarrolle la indagatoria correspondiente contra Poo Gil y exediles.Al reiterar que la principal problemática que presenta el proyecto es la falta de la MIA, el funcionario estatal expuso que el fallo del TEJAV también ordena a las autoridades actuales del puerto a actuar en contra de la torre porque no tiene los permisos necesarios y puede ser un riesgo para la ciudadanía y la salud pública.“Los dueños de la Torre no se han sujetado a la autoridad en materia medioambiental. Nosotros lo que necesitamos es hacer una evaluación, revisar lo que es el impacto al aire, al agua. Es un tránsito de aves migratorias y la altura de la torre es muy preocupante. Los vidrios que se utilizan, la planta de tratamiento de aguas residuales. Es decir, hay una serie de factores que no fueron evaluados en tiempo y forma”, aclaró.Añadió que los jueces que llevan este litigio en los tribunales tienen la facultad de ordenar al Municipio de Veracruz revertir los permisos de construcción dados en su momento y demoler la edificación.“Es lo que procede. Ni es la Procuraduría de Medio Ambiente ni es la Secretaría de Protección Civil las facultadas en este caso quienes caerían en omisión en dado caso que los jueces así lo determinen. La facultad es total del Ayuntamiento porque ellos son los que dan el permiso de construcción”, reafirmó.Aunque refirió que no es juez, sí expuso que esta irregularidad podría llevarlos a la cárcel porque “el tema es delicado, los delitos son graves; nada más hablemos del tamaño de la obra, del desarrollo de los intereses económicos que giran alrededor de la torre. El tema es muy preocupante, delicado y se presume que muchos funcionarios en su momento estuvieron coludidos, hay corrupción”, insistió.Por otro lado, dio a conocer que el Juez que otorgó la suspensión provisional de los sellos de clausura que en su momento impuso la PMA a la obra ya se excusó de conocer el asunto, por haber conflicto de interés al ser familiar de uno de los inversionistas del proyecto inmobiliario.