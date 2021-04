Editorial Sexto Piso presenta novedades literarias de este mes

“Entramos al quinto mes del año y podemos decir que ¡La quinta es la vencida! Hemos logrado sortear muchos obstáculos con creatividad y una oferta literaria directa a tu corazón; así que para este mes de mayo traemos varias oportunidades para que nuestros lectores logren involucrarse con material nuevo, interesante, y muy fresco. Rompedor, en una palabra”.



De tal manera nos habla el vocero de Editorial Sexto Piso de los nuevos volúmenes que tendrán en el escaparate para este mes que inicia.



Conexión, de Kae Tempest, texto que invita a la introspección y la creatividad para empatizar con el mundo.



Kae Tempest una de las figuras más destacadas del rap/spoken word en la actualidad. Conexión no es un libro común y corriente del que sales bien librade. Es un volumen donde la urgencia, sabiduría y belleza convergen para invitarnos a redescubrirnos. Todo esto utilizando como vehículo, la creatividad para empatizar, conectar con nosotres y el mundo. Para Tempest, las mejores herramientas para lograrlo son la literatura y la música; y así lograr conectar con lo que definía Jung como “el espíritu de la profundidad”.



Kae Tempest es una artista británica y escribe en los campos de la narrativa, el teatro y la poesía. Es autora de 6 poemarios y dos novelas. Cuando la vida te da un martillo fue publicada también por Sexto Piso.



Este es un libro muy particular que está completamente traducido en lenguaje incluyente, ya que le autore se identifica como una persona no binarie. Descúbrela, es una experiencia que no te dejará completo ni exactamente como te sentías antes. Pide tu libro para reseña ahora. No te vas a arrepentir.



Desmorir, de Anne Boyer



Anne Boyer nos trae una poderosa reflexión de la enfermedad en nuestros tiempos.



Como seres vivos no estamos exentos de sufrir enfermedades a lo largo de nuestra vida pero no dejan de quitarnos el sueño enfermedades tan descolocantes como el cáncer. Anne Boyer, poeta y profesora, nos muestra una dimensión humana y conmovedora de la enfermedad que vivió en carne propia. Todo esto se materializa en Desmorir, una obra que reflexiona de manera certera y sin anestesia sobre la enfermedad y el sistema -capitalista- de salud en nuestras sociedades contemporáneas. Desmorir le valió ser reconocida con el Premio Pulitzer de No Ficción en 2020.



Anne Boyer es una poeta, ensayista y profesora. Es autora de libros como The romance of happy workers (2008), The 2000s (2009), Garments Against Women (2015) y The Handbook of Disappointed Fate (2018), entre otros. Aquí puedes hacer tu solicitud de libro para reseña.



Estamos en modo preventa, hasta el próximo 5 de mayo. Con precios accesibles.