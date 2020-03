Educación, cambio y dimensión laboral

La relación instituciones educativas de educación superior, formación profesional y requerimiento del mercado laboral, ha girado en torno a la contratación de personas con los perfiles requeridos que obtuvieron durante los estudios realizados. En este contexto, el mercado laboral condiciona la contratación a la disponibilidad de la persona para trabajar, y no en la habilidad intelectual y operativa que posee la persona, situación que conlleva a aceptar un empleo bajo condiciones salariales y de horario impuestas por el empleador, pero que ademán muchas veces no se corresponde con el perfil de quien es empleado. En este sentido, nos dice Jordi Planas, la relación que se establece no es “entre oferta de formaciones y demanda de empleadores”, sino de “personas disponibles para trabajar” en los “empleos disponibles”. Esto provoca una distorsión en el ámbito social y laboral porque no ocurre una complementariedad entre educación y mercado; por el contrario, hay un desfase entre el “comportamiento de formación de los individuos” con respecto a “las necesidades de las empresas que les dan trabajo”. Esta situación empezó a percibirse desde las dos últimas décadas del siglo pasado y se acentuó en el siglo XXI por la preeminencia del conocimiento científico y la innovación tecnológica que son, innegablemente, factores esenciales en los procesos de producción, interrelación que conlleva a un continuo cambio impulsado por la revolución digital, la ventaja de la información como valor, el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización en el mundo laboral, lo cual requiere de profesionales con perfiles distintos a los diseñados en el pasado. Pero éste no es un problema circunscrito a la educación superior, sino implica a todo el sistema educativo, es decir, desde la primera infancia hasta la superior. Lo que es así porque hacia el interior del sistema educativo los cambios tendientes a propiciar la actualización gnoseológica y pedagógica son lentísimos o, simplemente, no ocurren. La educación está organizada en función de determinaciones curriculares que persiguen un perfil de egreso y jerárquicamente secuenciales que determinan rumbo y contenido de lo enseñado, más no de lo aprendido. El mercado, por su parte, oferta empleos a personas formadas que están en edad laboral activa. Bajo estas condiciones, la hipótesis es que a mejor perfil de egreso del nivel educativo que se corresponda, mejores puestos de trabajo y remuneración económica. Pero la realidad es avasalladoramente distinta porque el perfil formativo alcanzado no necesariamente se corresponde con las necesidades en la oferta de trabajo. ¿Por qué? Porque nuestro sistema educativo sigue siendo predominantemente instruccional, individualista, centrado en contenidos programáticos, memorístico, recargado de datos, poco propenso a incorporar el saber nuevo que implica una actualización continua y, sobre todo, inclinado a la certidumbre mediante la planificación rígida de actividades pedagógicas, cuando el mundo que vivimos se caracteriza por lo opuesto, por la incertidumbre. Esta forma de operar en lo educativo fue funcional hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando los cambios en los procesos productivos eran pausados y el mercado laboral mantenía cierta correspondencia con la formación de las personas. Pero hoy observamos que muchos egresados o no perciben remuneraciones acordes con su formación o se encuentran en empleos distintos a la misma, muchos en esta segunda situación. Y es que la actual dinámica del mercado laboral, que es interdependiente de la orientación de la actividad económica, requiere de habilidades intelectuales y operativas soportadas en el aprender continuo y autónomo por parte de la persona, lo que implica trascender la tradición de la nota plasmada en el certificado que se deriva de qué tan bien o mal se respondió, mecánicamente, a un conjunto de preguntas que son utilizadas como parámetro para asignar una calificación. El empleador de hoy, como lo será el de mañana, lo que requiere son habilidades que no se reflejan en el certificado: creatividad, autonomía para aprender, resolución de problemas, manejo de información digital, propensión al trabajo colaborativo, actitud emprendedora, valores éticos y destreza comunicativa. Esta disparidad se está agudizando, pues mientras que los programas educativos cambian muy lentamente en el sentido de actualizarse, reorientarse o crearse nuevos con relación a las necesidades de orden cognitivo, social y económico, el mercado laboral se muestra dinámico, cambiante y transformador de los procesos productivos, todo lo cual impone la necesidad de perfiles profesionales y técnicos que se correspondan con un mundo en el que predomina la incertidumbre, el cambio y la innovación. Desde la educación inicial hasta la superior, se requiere de una revolución educativa que transforme el esquema escolar heredado del siglo XX que priorizó la homogeneizadora unilateralidad de la enseñanza-aprendizaje de corte instruccional a otro en el que la ecuación sea la relación aprendizaje-conocimiento más autonomía para aprender y creatividad, cuyo resultado conduzca a la habilidad para aprender en el aprender a lo largo de la vida. Esto es urgente si queremos caminar con mayor intensidad por la senda del desarrollo con equidad social y una democracia no sólo política sino, sobre todo, cognitiva, para estar en consonancia con un mundo dinámico donde el conocimiento emerge nuevo constantemente y ha adquirido categoría de valor productivo al lado de la invención y la innovación tecnológica. Estructuras educativas rígidas, jerárquicas, instruccionales y atrapadas en contenidos programáticos preestablecidos, ya no son operables. Hay que transitar hacia una educación flexible en la dinámica curricular que permita estar al día en los nuevos conocimiento como en la operatividad tecnológica, transversal en lo cognitivo para cultivar el pensamiento complejo y reflexivo, alentadora de la curiosidad que es detonadora de la creatividad intrínseca al aprendizaje a lo largo de la vida y fundamental en todo proceso innovador, coadyuvante de la solidaridad y participación grupal que ya forma parte del orden laboral y cultivadora del imperativo de justicia social cuyos fundamentos éticos soporten el cambio cultural hacia la dignidad humana, la equidad en todos los órdenes, la igualdad en el respeto a la diversidad, la consciencia de que debemos actuar hoy en beneficio del futuro y la identidad planetaria que, como seres biológicos del género humano, debemos corresponder para la conservación del nuestro hogar: la Tierra.