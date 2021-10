Educación en línea no es suficiente; FESAPAUV respalda el retorno gradual

Enrique Levet Gorozpe, secretario general de la Federación Estatal de Sindicatos y Asociaciones del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (FESAPAUV) negó que esta organización rechace el regreso a las aulas.“El Sindicato no ha hecho ningún pronunciamiento de esa naturaleza. Esa nota no la reconocemos, por lo menos un servidor no la reconoce como propia”, dijo ante publicaciones realizadas en algunos medios de comunicación.Destacó que lo que ha hecho el Sindicato “es retomar del Contrato Colectivo de Trabajo la Comisión de Higiene y Seguridad, que es una comisión mixta, paritaria, en donde participan autoridades de la Universidad Veracruzana e integrantes de nuestro sindicato para determinar las medidas y protocolos de seguridad que se deben tomar para un eventual regreso a clases presenciales el próximo año”.Luego de asistir a la bienvenida que dio el rector Martín Aguilar Sánchez, de manera virtual, a los estudiantes que ingresaron al ciclo 2020-2021, dijo que se están preparando las cosas en la Casa de Estudios para el retorno presencial a clases, al tiempo de señalar que los contagios de COVID-19 han disminuido y por lo tanto “ya es necesario que comencemos a retornar a nuestras actividades".Consideró que la enseñanza en línea ha funcionado muy bien, pero sobre todo por la voluntad y el compromiso de los académicos que tomaron el esquema de enseñanza virtual para continuar la educación superior. Sin embargo, dijo, no es suficiente para que los estudiantes logren un nivel adecuado de preparación.El dirigente universitario sostuvo que no hay duda de que las actividades presenciales representan la elevada calidad de enseñanza para los jóvenes y aseguró que el Rector de la UV está haciendo bien las cosas, con mucha calma, cautela, sin correr riesgos y que gradualmente se vayan acercando los estudiantes.“Primero los de las generaciones 2020-2021 que ni siquiera conocen sus escuelas y poder tener un primer contacto entre ellos y los maestros”.“Sería gravísimo que un estudiante saliera de la Universidad y terminara su licenciatura sin conocer físicamente a sus compañeros. Las mejores amistades y, sobre todo, dentro de la vida profesional, se hacen en el ejercicio permanente de la actividad dentro de las escuelas y con el contacto directo, interpersonal con los compañeros estudiantes", dijo.Finalmente, mencionó que este tipo de acercamientos que se iniciaron este lunes dentro de la Universidad Veracruzana están bien e insistió en que se irán acercando de manera paulatina para prepararse para que el próximo año exista un regreso generalizado y todo el próximo semestre se curse de manera presencial en todas y cada una de las facultades.