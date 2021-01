EEUU registra nuevo récord de muertes por COVID con casi 4 mil 500 en un día

Estados Unidos registró este martes casi cuatro mil 500 muertos por Covid-19, superando ampliamente su anterior récord de fallecidos diarios por el coronavirus, según la Universidad Johns Hopkins.



El país, que no logra frenar el avance de la epidemia desde el otoño boreal, nunca había superado los cuatro mil muertos por el virus en un solo día.



En tanto, el gobierno estadounidense decidió cambiar su estrategia de aplicación de las vacunas contra el Covid-19 y ya no reservará la segunda dosis de la que consta la inmunización, al tiempo que pidió a los estados que comiencen ya a vacunar a los mayores de 65 años y no esperen a inocular a todo el personal sanitario.



Los representantes de la Operación Warp Speed ("Más veloz que la luz", en inglés) anunciaron este martes que acelerarán la aplicación de las dos vacunas aprobadas hasta el momento contra el Covid, la de Pfizer y la de Moderna, con nuevas recomendaciones a los estados, los encargados de suministrarlas.



"No queremos que ninguna vacuna se eche a perder o esté sin suministrarse en un congelador", indicó el secretario de Sanidad, Alex Azar, después de las críticas de que los planes para inyectar las vacunas a la población desde diciembre iban con grandes retrasos y algunas dosis se podían caducar.