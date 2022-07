Hoy conocemos con mayor profundidad las causas del calentamiento global y la deriva del cambio climático que está desencadenando diversidad de fenómenos interrelacionados, claros a nivel global, regional y local. Ahí están las sequías atípicas que van de suaves a severas, lluvias intensas localizadas, aumento del nivel del mar derivado del deshielo de glaciares, golpes de calor, incremento de la temperatura de los océanos que ya está afectando la biodiversidad poniendo en peligro muchas especies, y más.Claro está, todos esos efectos tienen consecuencias en la vida económica, social y de salud. La falta de agua para consumo humano y agricultura generará conflictos que indudablemente serán violentos, el aumento del nivel del mar impactará la economía al afectar infraestructura urbana y portuaria, así como la actividad agropecuaria en las zonas costeras. La producción de alimentos se encuentra en riesgo por la sequía, lo que propiciará hambre, espirales inflacionarias y acaparamiento de productos con las consecuencias ya conocidas de los mercados negros.Las enfermedades estarán a la orden del día haciendo colapsar el actual sistema de salud. En fin, las probabilidades de una debacle derivada por el calentamiento global están a la vista, como también están a la vista las soluciones que se deben implementar de ya, pues una consecuencia es potencialmente causante de otras consecuencias funestas para la continuidad civilizatoria.Desde hace 150 años sabemos que el Dióxido de carbono (CO2) es un gas que absorbe calor. Gas que ha estado en la atmósfera durante millones de años y ha sido clave para mantener condiciones adecuadas de calor para la vida. Tanto CO2 como el vapor de agua tienen una relación importante en la modulación de calor atmosférico que permite que la Tierra no se enfríe al mantenerla en un promedio de 15° C. Sin embargo, cuando hay un aumento desmesurado de CO2, conjuntamente con otros gases de efecto invernadero (GEI) como Metano (CH4), Óxido nitroso (N2O) y gases fluorados, la concentración excesiva hace que se retenga mayor cantidad de calor y evita que buena parte de la radiación solar sea devuelta al espacio y mantener el equilibrio climático.Sin embargo, el equilibrio empezó a ser alterado a raíz de la Revolución Industrial (en la segunda mitad del siglo XVIII). La creciente quema de combustibles fósiles para generar energía (carbón, petróleo y gas natural) que caracteriza a la era industrial que vivimos, así como la deforestación irracional que acarrea la eliminación de bosques y selvas necesarios para la captura de CO2 y liberar oxígeno mediante el proceso bioquímico llamado fotosíntesis. Ambas causales, entre otras relacionadas, han generado la expulsión de grandes cantidades de CO2 que se acumula en la atmosfera.Al reducirse considerablemente la absorción de carbono y liberarse a la atmósfera una gran cantidad de CO2, la retención de calor en la atmósfera está acentuando el fenómeno llamado efecto invernadero. Metáfora que ejemplifica, por el símil con un invernadero artificial, lo que está sucediendo en la atmósfera de la Tierra. Desde luego, en un invernadero artificial la radiación solar que penetra a través del vidrio, el calor que genera y la humedad al interior, son controladas mediante corrientes de aire que permiten mantener la temperatura idónea para los cultivos que ahí se llevan a cabo. Muy diferente es lo que ocurre en la atmósfera terrestre, pues aquí la liberación de calor no puede realizarse mediante controles artificiales para mantener las condiciones de equilibrio medio de temperatura para la vida.Este fenómeno derivado de la actividad industrial fue puesto sobre la mesa, en 1856, por Eunice Foote (1819-1888). Ella fue la primera científica que observó la relación entre el CO2 y el clima a partir de un experimento que realizó en su casa. Observó que el CO2 y el vapor de agua absorbían calor y a mayores concentraciones de CO2 en la atmósfera mayor el aumento de la temperatura, situación que ocasionaría un calentamiento global progresivo con consecuencias significativas.Sin embargo, por ser mujer no se reconoció su descubrimiento e injustamente se le atribuye a John Tyndall quien, en 1859, tres años después de Foote, también descubrió que el CO2, el Metano y el vapor de agua absorbían energía infrarroja térmica lo que provoca el estado de efecto invernadero. Empero, fue Eunice Foote la primera científica que abrió camino para estudiar y comprender cómo es que la acción humana estaba rompiendo el balance entre retención en la Tierra y liberación de calor a la atmósfera, desbalance que ha afectado las condiciones climáticas adecuadas para la vida.La teoría de Foote se ha corroborado una y otra vez, especialmente a partir de los años cuarenta del siglo XX en que se empezaron a realizar mediciones sistemáticas del aumento del CO2 en la atmósfera y del incremento de la temperatura global. A lo largo de la segunda mitad del siglo XX, la retención de calor ha ido en aumento y su concentración se ha desplazado de la línea ecuatorial hacia los polos, observándose que a partir del inicio del siglo XXI la capa de hielo de los polos aceleró su derretimiento como consecuencia del aumento de la temperatura en su entorno y de las corrientes marina.Y claro, toda esa agua que se incorpora a la masa oceánica aumentando el nivel de los mares, ha puesto en peligro de extinción al oso polar al ver destruido su hábitat y el deshielo del permafrost (capa del subsuelo terrestre en la que se encuentra materia orgánica) está provocando liberación de gas metano y CO2 en grandes cantidades y, algo más, liberando bacterias y virus desconocidos que por millones de años han estado congelados.Líneas arriba señalamos que se conocen a profundidad las causas del calentamiento global y se sabe qué se tiene qué hacer para frenarlo y revertir el proceso. Y eso está muy claro en la Agenda 2030, documento internacional en el que se establecen líneas de acción, programas a desarrollar y compromisos de todas las naciones del mundo que lo firmaron para incorporar en sus políticas públicas acciones en materia de sustentabilidad ecológica, educación para aprender a respetar y conservar el medio ambiente natural, impulsar el uso de infraestructura adecuada para producir energía renovable requerida (solar, eólica, geotérmica y mareomotriz) y reducir drásticamente la quema de combustibles fósiles principal causa del calentamiento global.A todo ello se suma el compromiso de multiplicar la investigación científica e innovación tecnológica orientada al conocimiento y búsqueda de alternativas que, sumadas a un cambio conductual humano con relación al medio ambiente, puedan contribuir a mitigar los efectos del cambio climático e impulsar una economía sustentable. Hay mucho por hacer. Seguimos creyendo que no pasará nada, cuando los efectos están muy claros a la vista: vean lo que está sucediendo en Monterrey por la falta de lluvia, lo que está padeciendo Italia con una reducción del 50% en las precipitaciones de agua de lluvia, en diversos países de África donde la sequía está acelerando la migración hacia países del norte. Pérdida de biodiversidad, reducción de la actividad agrícola que ocasionará escasez de alimentos, aumento de enfermedades, pero, sobre todo, incremento de la violencia social que puede desembocar en ingobernabilidad, y más.En México la Comisión Nacional del Agua (Conagua) declaró este mes de julio emergencia por sequía y se publicó en el Diario Oficial de la Federación (12/97/2022) el “Acuerdo de carácter general de inicio de emergencia por ocurrencia de sequía severa, extrema y excepcional en cuencas para el año 2022”, pues siete de cada diez municipios están padeciendo la carencia de tan vital líquido. Y eso sólo por mencionar la cuestión de la sequía. Les invito a reflexionar, tomar consciencia y actuar en consecuencia como ciudadanos planetarios. A sumar voluntades que contribuyan a realizar acciones encaminadas a mitigar las causales de tan funesto desenlace ocasionado por la propia humanidad en el proceso civilizatorio. Si no actuamos en profundidad, sufriremos en consecuencia.