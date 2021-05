Egresados de bachillerato UPAV Xalapa demandan la entrega de sus certificados

Mtro. Ome Tochtli Méndez Ramírez

Rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV)



Estimado Sr. Rector:

Nos presentamos, somos estudiantes que concluimos nuestros estudios de educación media superior en UPAV en la sede 095G, con ubicación en las instalaciones de la Secundaria General No. 5 Manuel R. Gutiérrez, en la calle Guillermo Prieto S/N, colonia Dos Abril de esta ciudad Capital del Estado, nosotros pertenecemos a la generación que inició sus estudios en abril del 2019 y que los concluimos en septiembre del 2020.



El motivo de esta carta es para solicitarle su apoyo para la expedición de nuestro certificado de bachillerato, ya que estamos próximos a cumplir ocho meses de haber concluido nuestros estudios y al día de hoy no se nos han entregado nuestros certificados. Como usted sabrá, nosotros requerimos esta documentación para presentarla en cualquier institución educativa en la que deseemos continuar nuestros estudios de nivel universitario, así como también para los compañeros que trabajan, requieren presentar está documentación en su trabajo.



Solicitamos de su apoyo ya que el Director Solidario de UPAV Sede 095G, el cuál funge como único medio de enlace y comunicación que tenemos con UPAV, no nos ha dado una solución a nuestra solicitud, y al día de hoy ya ni nos contesta los mensajes que le enviamos a través de la plataforma de WhatsApp en dónde tenemos un grupo por él, grupo que fue creado precisamente para tratar temas escolares.



Agrademos de antemano la atención prestada a esta carta, esperando una respuesta favorable de su parte.



Saludos cordiales.



Atentamente

Estudiantes generación abril 2019 – septiembre 2020

UPAV Sede 095G