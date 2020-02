Egresados del Tec de Coatzacoalcos marchan para exigir títulos y certificados

Egresados de diferentes carreras del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) marcharon pacíficamente desde la Expo Feria hasta las instalaciones del plantel educativo para solicitar la entrega de sus títulos.



Se trata de exestudiantes quienes desde hace varios años han demandado documentos oficiales que los avale como egresados profesionales, actas de examen profesional, cartas de pasante, certificados y títulos.



Los inconformes dieron a conocer que son seis generaciones las que están en una situación similar y cuando acuden al ITESCO, las autoridades educativas argumentan que los cambios en directivos y de la administración estatal han provocado que no puedan iniciar con sus trámites.



Detallaron que la Dirección General de Institutos Tecnológicos les informó que el problema es interno en el ITESCO y nada tiene que ver la dependencia estatal.



Mencionaron que son cerca de 250 egresados los afectados y lo anterior ha provocado que no sean contratados en diferentes plazas laborales por no contar con su título o documento que avale sus estudios, esto a pesar de ya haber realizado sus residencias profesionales.