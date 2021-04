Egresados normalistas acusan que tras 2 años siguen sin recibir plazas

Egresados normalistas se manifestaron en las oficinas centrales de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) para demandar a sus autoridades el otorgamiento de plazas magisteriales, ya que desde hace dos años realizaron los trámites correspondientes y es la fecha que no les resuelven.



A decir de los manifestantes, provienen de distintos municipios de la entidad, como Tuxpan, Acayucan y Xalapa, entre otros y a pesar de haber cumplido con los lineamientos establecidos para la obtención de una plaza, la única respuesta que han tenido es que no las hay.



Gritando consignas para ser atendidos por funcionarios que les den respuestas concretas, los normalistas denunciaron la insensibilidad de los funcionarios que los han atendido, por lo que ahora exigen respuestas satisfactorias.



Expresaron que cursaron sus estudios profesionales en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) “Enrique C. Rébsamen”, Escuela Normal Superior Veracruzana “Manuel Suárez Trujillo”, la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y la Universidad Pedagógica Veracruzana (UNO), entre otras instancias académicas de la entidad.



Señalaron que desde hace varios meses han protestado y solicitado de manera formal a las autoridades educativas que atiendan sus demandas, pues ellos cumplieron con la evaluación correspondiente para aspirar a una plaza docente y fueron incluidos en el listado respectivo para poder ser considerados al momento de darse la prelación.



“Llevamos meses insistiendo y solamente nos dicen lo mismo, no nos hacen mucho caso. En este sentido es el motivo de la manifestación”.



Los manifestantes bloquearon el acceso a las oficinas centrales de la SEV y advirtieron que bloquearían la carretera federal Xalapa-Veracruz, frente a estas instalaciones, si no eran atendidos con respuestas satisfactorias.