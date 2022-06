Einstein y Freud: guerra y poder

30 de julio de 1932, fecha en la que Albert Einstein escribió una carta dirigida a Sigmund Freud, la que redactó mientras se encontraba en Caputh, localidad cercana a la ciudad de Potsdam, Alemania, esto es cinco meses antes de emigrar hacia Estados Unidos como consecuencia del ascenso del nazismo. La carta, medio de comunicación escrita que predominó durante milenios y podían ser tan cortas o extensas dependiendo del tema, la habilidad narrativa de la persona y de aquello que se buscaba comunicar a otra u otras personas, fue el recurso comunicativo al que recurrió la Liga de las Naciones a través de su Instituto Internacional de Cooperación Intelectual, con sede en París, para establecer un diálogo de ideas relacionadas con algún problema de incidencia internacional.La Liga invitó a Einstein para que dirigiera una misiva a quién él seleccionara para reflexionar sobre un problema de interés común. Toda vez que todo apuntaba hacia la toma del poder por parte del nazismo con aroma de conflicto bélico, Einstein eligió escribir a otro pacifista como él: Sigmund Freud (¿Por qué la guerra? Einstein y Freud, 1933). Ambos fueron convencidos de que el pacifismo no era un refugio de la pasividad, sino una manera activa de ser para proteger la vida, la libertad y el equilibrio natural del universo y la sociedad humana. La pregunta fue: ¿Hay algún camino para evitar a la humanidad los estragos de la guerra? Y reflexionó en torno a ella para explicar el sentido profundo de su interrogante: “El afán de poder que caracteriza a la clase gobernante de todas las naciones es hostil a cualquier limitación de la soberanía nacional (…)”, en especial cuando el “hambre de poder” proviene de un grupo de individuos que son “indiferente a las consideraciones y moderaciones sociales”.En su interlocución se preguntó cómo era posible que una camarilla sometiera a la mayoría al servicio de sus ambiciones; y da una respuesta evidente: teniendo el control de la educación y la prensa, lo cual “les permite organizar y gobernar las emociones de las masas, y convertirlas en instrumento” de su pulsión agresiva que opera con odio, destructividad, hipocresía, engaño y demagogia bajo distintas formas y circunstancias.Freud, que vivía en Viena, dio respuesta en septiembre de 1932. Lo primero que aseveró fue que coincidía con Einstein en “la perversión de las guerras” y considerar su nexo con el poder, palabra que sustituyó por la de “violencia” dura y estridente. ¿Por qué recurrió a la palabra violencia? Lo explicó así: hay conflictos de opiniones que llegan a tener altos grados de abstracción, conflictos de intereses que se llegan a zanjar mediante la violencia que manipula el derecho para reprimir o las armas que superan al juicio moral para ocupar “el lugar de la fuerza muscular bruta”. Sin embargo, “el imperio del poder más grande, de la violencia bruta” es cuando ésta se apoya “en el intelecto”.Es decir, cuando un régimen autoritario tuerce el derecho al legislar a favor de los “dominadores”, cuyo fin es justificar su acción de dominio lo que orienta el rumbo de la violencia a su favor y deja escasos “derechos concedidos a los sometidos”. Cuando eso ocurre, analizó Freud, los dominadores buscan “elevarse por encima de todas las limitaciones”, en tanto que “los oprimidos” buscan avanzar en contrario “de un derecho disparejo a la igualdad de derecho”.Su conclusión, cito, “si la clase dominante no está dispuesta a dar la razón de ese cambio, se llega a la sublevación” que buscará “un nuevo orden de derecho” justo, equitativo y equilibrado. Un derecho que sujete la “pulsión” de la violencia, de las confrontaciones, de la guerra y establezca bases sólidas, institucionales para la cohesión comunitaria y la unidad en la diversidad.La obsesión de poder, ese influjo compulsivo que puede escalar a dimensiones muy altas e intransigentes, siempre invoca “determinadas actitudes ideales” que tienen a desplazar al “poder objetivo”, esto es, al derecho y las instituciones, por “el poder de las ideas” que, al final del camino, está “condenado al fracaso”. Y aquí, apunta Freud, se expresan las “pulsiones”: las “que quieren conservar y reunir” y las que “quieren destruir y matar”. La primera representa el afán de la vida; la segunda de la muerte que “deviene pulsión de destrucción cuando se dirige hacia afuera, hacia los objetos, con ayuda de órganos particulares”.En la segunda pulsión se inscribe la destrucción de las instituciones u organizaciones desde la propia fuerza del gobierno y la destrucción de la vida ajena que refleja fenómenos patológicos de “interiorización de la pulsión destructiva”, la que puede ir desde la agresión personal (emocional individual o grupal, imparcialidad o particularismo moral, corrupción coludida, distorsión de la realidad, ocultamiento de la verdad, denigración de la persona, homicidio, feminicidio, infanticidio) hasta la agresión masiva que desquebraja cualquier edificio de la “sociedad humana” (homicidios seriales y grupales de personas, ecocidio, etnocidio, democidio y demás formas ideadas de violencia institucional, organizacional, física, social, política, ideológica que destruyen las bases de la libertad y la promisión futura humana).La guerra no es sólo un conflicto armado ente dos pueblos, entre dos naciones. La guerra también sucede al interior de una nación cuando en ésta la comunidad humana que la integra se confronta, se enfrenta entre sí, ya no por viejos ideales heroicos, sino por situaciones indignas que buscan poder, riqueza, control por parte de unos cuantos que destruyen “preciosos valores” sociales y materiales frente a la mayoría que quiere paz, tranquilidad, empleo, libertad, progreso, educación. “La interiorización de la inclinación a agredir -afirmó Freud en su carta- contradice de la manera más flagrante las actitudes psíquicas que impone el proceso cultural, y por eso nos vemos precisados a sublevarnos contra ella”.Al final de cuentas, la guerra sea verbal o sea armada, sea política o sea facciosa, siempre termina con el “exterminio de uno de los contendientes o de ambos”. ¿Cómo superar esa pulsión agresiva? Tanto Einstein como Freud coincidieron en una verdad que sigue siendo importante y urgente aplicar para contener las tendencias pulsionales agresivas: la educación que impulse el pensamiento autónomo que no pueda ser amedrentado y luche por la verdad, y el desarrollo de la cultura y la ciencia. Argamasas de la libertad, igualdad, equidad, justicia y fraternidad. Por eso, cuando todo tirano u organización criminal se hace del control del poder, lo primero que busca es destruir el conjunto educativo o remodelarlo a su favor, bloquear la efervescencia cultural y frenar el desarrollo de la ciencia. Verdades que están ahí, a la vista en la historia de la humanidad, que tercamente volvemos a vivir y heroicamente retornamos para retomar la lucha por la libertad y la paz.