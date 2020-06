Ejecución en Coatepec fue “ajuste de cuentas” entre delincuentes: Director de Seguridad

El director de Seguridad Pública Municipal de Coatepec, Mauricio Sosa, consideró que, hechos como la ejecución de un joven este domingo, son esporádicos y no tan frecuentes en la región.



Entrevistado, dijo que se trata de situaciones lamentables que recrudecen la percepción de la ciudadanía en cuanto a materia de seguridad; sin embargo, recalcó que hechos de este tipo se están viendo no sólo en el Estado sino en todo el país y que incluso ya han generado manifestaciones.



“Los hechos tanto a nivel estatal como nacional han recrudecido en las últimas semanas, hemos visto manifestaciones las últimas semanas en el país y el Estado no es la excepción, atribuimos los hechos a ajustes de cuentas entre grupos delictivos”, opinó.



Asimismo, aseguró que, en coordinación con la Guardia Nacional, la Policía Naval y Estatal, también se están reforzando los operativos de vigilancia e inspección.



“Afortunadamente, estos hechos no son tan frecuentes, los mantenemos como hechos esporádicos, seguimos con todas las fuerzas que tenemos, Guardia Nacional, Naval, Estatal y seguiremos reforzando los operativos, pedimos a la ciudadanía que nos apoye”, dijo.