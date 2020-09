Ejecutado hallado en Maltrata era hijo de Exalcalde de La Perla

Como José Andrés “N”, hijo del ex alcalde de La Perla, José Melquiades Vásquez Lucas, fue identificado el cuerpo del hombre ejecutado y abandonado este día al pie de la autopista Veracruz-Puebla, entronque de Maltrata, a menos de 24 horas de haber sido secuestrado por un comando armado.



El cuerpo del infortunado joven fue identificado ante las instancias ministeriales, pues horas antes familiares y amigos manifestaron su inconformidad, exigiendo a las autoridades preventivas su aparición con vida. Pasado el mediodía, la noticia del hallazgo fue confirmada y el cuerpo reconocido.



Según se conoció, José Andrés “N” viajaba acompañado de Nahum “N”, en un vehículo la tarde del pasado miércoles y fue a la altura del municipio de Mariano Escobedo donde hombres armados los interceptaron a bordo de cuatro vehículos.



Fue entrada la noche en que Nahum habría sido liberado, no así José Andrés, de quien no se volvió a saber nada hasta este día en que se reportó el hallazgo de un cuerpo al pie del entronque a Maltrata con autopista, trasladándose agrupaciones preventivas y ministeriales.



El joven fue asesinado a balazos, no se pidió ningún rescate por él. El cuerpo fue identificado y vestía camisa roja, pantalón gris y zapatos en tono café, siendo canalizado a las instalaciones del servicio médico forense para las diligencias correspondientes.