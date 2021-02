Ejecutan a balazos a vendedor de tortillas, en Agua Dulce

La mañana de este lunes fue asesinado a balazos un vendedor de tortillas en la colonia Cuauhtémoc del municipio de Agua Dulce.



De acuerdo al reporte de la policía, los hechos ocurrieron sobre la calle Victoriano Huerta, donde sujetos desconocidos atacaron a balazos a quien en vida respondía al nombre de Alejandro Morales Solís, de 27 años de edad.



Tras lo sucedido cuerpos de auxilio y de seguridad se trasladaron al sitio y confirmaron que la víctima no tenía signos vitales.



Testigos indicaron que el hoy finado transitaba en una motocicleta, cuando sujetos no identificados de otra unidad similar lo interceptaron y lo ultimaron a tiros.



Peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron los trabajos de recolección de evidencias y testimonios, para luego trasladarlo al SEMEFO.



La policía informó que pese al operativo llevado a cabo no lograron ubicar y detener a los responsables.