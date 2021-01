Ejecutan a un hombre dentro del estacionamiento de la UIPJ, en Poza Rica

Un hombre aún no identificado fue ejecutado en el estacionamiento de la Unidad Integral de Procuración de Justica de Poza Rica, luego de ser perseguido por sujetos desconocidos.



Los primeros reportes indican que los hechos ocurrieron la noche de este jueves, cuando sujetos armados comenzaron a disparar contra una persona que viajaba en un automóvil particular de color negro.



Testigos refieren que la persecución comenzó sobre el bulevar González Ortega a la altura de la colonia División de Oriente, para luego tomar Lázaro Cárdenas donde la víctima intentó refugiarse en las instalaciones de la Fiscalía Regional.



Fue al momento que bajó de su vehículo para resguardarse cuando los sujetos que lo perseguían le dispararon y lo privaron de la vida.



Al lugar arribaron autoridades de los tres niveles de gobierno quienes mantuvieron el área asegurada mientras peritos forenses realizaban las diligencias correspondientes.



Hasta el momento no se reportan personas detenidas en torno a este hecho.