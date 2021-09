Ejercería Gobierno de Ricardo Ahued mil 300 mdp en 2022

La administración de Ricardo Ahued Bardahuil, que inicia su periodo constitucional el 1° de enero de 2022, contaría con un presupuesto de ingresos de mil 300 millones de pesos, conforme al anteproyecto que elabora el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero.



Así lo adelantó el regidor primero y presidente de la Comisión de Hacienda Municipal y Patrimonio, Omar Rodolfo Juárez Valladares, quien explicó que este estimado se basa en los planes y acciones que se llevan a cabo actualmente y que podrían cambiarse al asumir el poder la nueva administración.



"Estamos haciendo análisis pero te puedo decir que está en alrededor de mil 300 millones de pesos. Vamos a ver si es necesario hacer algunos ajustes, vamos a ver qué información nos tienen las autoridades en la Ciudad de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Congreso local también", expresó.



Agregó que para ello están integrando las propuestas de las áreas como lo marca la Ley, a las cuales se les requirió que presentaran sus proyectos de presupuesto.



"Estamos en el análisis, precisamente el día de hoy nos reunimos en la Comisión de Hacienda, su servidor con la Síndica Única y la tesorera para revisar todas las propuestas para empezar a integrar este presupuesto", añadió.



Juárez Valladares detalló que el documento deberá quedar listo antes del 30 de septiembre, para remitirlo al Congreso del Estado, quien finalmente es el que aprueba el recurso que recibirá la Alcaldía capitalina para 2022.



"Hay una proyección de austeridad, lo está marcando nuestro Gobierno Federal. No va a ser muy diferente de lo que tuvimos este año que termina y espero que las próximas autoridades municipales puedan realizar los ajustes necesarios en virtud de que seguramente van a hacer modificaciones de programas".



En ese sentido, reiteró que habrá que esperar la última versión que se va a dar de las modificaciones al presupuesto que será el próximo año y que las hará precisamente al gobierno de Ahued Bardahuil.



Expuso que para elaborar el documento, tienen que acercarse a las distintas instancias para conocer las proyecciones que tienen y poder estimar, de manera segura, el recurso que tendrá el Gobierno entrante.



"Lo que se va a estimar también, que es una parte pequeña pero no descartable, es la recaudación propia. Nos hemos esforzado también por incrementar la recaudación de nuestros recursos propios, en afinar los derechos, impuestos y ser más austeros para eficientar el gasto", reiteró el Edil.



No obstante, admitió que hay propuestas que se quedarán para las siguientes autoridades, quienes las tendrán que desarrollar a fin de poder mejorar la captación de recursos propios del Ayuntamiento.



Sobre si se convocará a las próximas autoridades para realizar el anteproyecto de presupuesto de manera conjunta, Omar Juárez precisó que no es una práctica invitarlas de manera anticipada, aunque insistió que al asumir el poder tendrán todas las atribuciones para modificarlo.



"Nosotros les dejamos un presupuesto claro, perfilado en términos de lo que tenemos: programas, estructura, acciones, etcétera. Ellos necesariamente también tendrán que hacer modificaciones o ajustes en lo que corresponde a la aplicación de esos recursos. Es algo muy natural, ya todo se les queda para que lo puedan analizar y determinar y llevar a cabo así", enfatizó.



Finalmente, recordó que el presupuesto depende del Gobierno de la República, quien fija un tope de recursos que recibirá cada municipio del país. "Ojalá y pudiéramos acceder a más, pero así todos los Ayuntamientos”.