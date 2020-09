Ejército agrede por órdenes de Alcaldesa de Juchique: Subprocurador de Medio Ambiente

La alcaldesa de Juchique de Ferrer, Lizbeth Portilla Gumecindo, es “sanguinaria”, acusó el subprocurador de Medio Ambiente en el Estado, Ernesto Cuevas Hernández, al señalar que de nueva cuenta la edil realizó actos violentos, agresivos y humillantes, ahora en contra de su hermano, Cruz Cuevas Hernández, a quien ademas, amenazó de muerte.



El también exdiputado local relató durante entrevista que la noche de este lunes 21 de septiembre, la edil atacó a golpes por la espalda a Cruz Cuevas, cuando se encontraba jugando con jóvenes en la cancha frente al Palacio Municipal.



Según Cuevas Hernández, la Alcaldesa se hizo acompañar por elementos del Ejército, quienes la resguardan todo el tiempo y los utiliza para amedrentar a quien ella indique, sostuvo el funcionario estatal.



“Sin motivo, no sabemos qué le pasa a la señora, todos se dieron cuenta en el parque, humilló a los jóvenes, los puso a barrer ya casi a media noche y a mi hermano en cuanto recibió el golpe en la espalda y volteó a ver que pasaba, le propinó un puñetazo en el rostro; claro que no respondió de la misma manera por respeto a la señora, quien abusa del poder y amenaza a todo mundo”.



Ante esta situación y a decir de Ernesto Cuevas interpondrá la denuncia correspondiente, no obstante, teme por las amenazas de muerte.



“La Alcaldesa es sanguinaria, capaz de todo, no es la primera vez que nos amenaza o nos agrede, nosotros tenemos que estar recorriendo Juchique de Ferrer porque ahí tenemos negocios, las tornillerías Hermanos Cuevas y esta señora no nos deja trabajar”, dijo.



Por su parte y a través de redes sociales, Cruz Cuevas expuso que fue alrededor de las 20:30 horas de este lunes cuando fue agredido físicamente con golpes en el rostro y amenazado de muerte por la Alcaldesa de Juchique de Ferrer.



”Es un hecho lamentable, el cual deja ver la poca vocación y capacidad para gobernar nuestro municipio, utilizando de manera prepotente la fuerza pública para amedrentar a las personas que estaban presentes (ciudadanos) y cito textualmente las palabras de la maestra: ‘Comandante, sáquelos a chingar a su madre, largarte, maleante’".



Cruz Cuevas asentó que ningún habitante del municipio debe permitir que un gobernante abuse y vulnere sus garantías individuales.



“Le recuerdo ‘Maestra’ que el municipio es de todos, no es de usted, el poder termina pero las malas acciones perdurarán para siempre”, expuso el agredido.



De igual modo señaló como responsable de cualquier daño a su familia o persona a la alcaldesa Lizbeth Portilla Gumecindo.



“Para terminar ‘Maestra’ lamento que la envestidura que usted representa de servir y proteger al pueblo la haya dejado de lado, recuerde una vez más que lo que el pueblo necesita son funcionarios que funcionen y servidores que sirvan; ojalá lo ponga en práctica, quiero expresarle que a pesar de sus acciones mi padre Ernesto Cuevas Vázquez, que en paz descanse, siempre nos inculcó y enseño a respetar lo más preciado para el hombre que es la mujer, pero debo decirle que como presidenta municipal, deja y ha dejado mucho que desear, procederé a interponer la denuncia ante las autoridades competentes”, finalizó.



Cabe recordar que esta no es la primera vez que los hermanos Cuevas, de la localidad de Plan de las Hayas, acusan agresiones por la Presidenta Municipal, ya que en una ocasión anterior, Ernesto Cuevas también circuló un video donde se observaba a la edil discutiendo con él, tratando de no permitir su paso a la cabecera municipal.