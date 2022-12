Ejército alimentará a personas en situación de calle, en Boca del Río

El Ejército Mexicano aplicará el Plan DN-III para llevar alimentos a población en situación de calle el próximo 31 de diciembre y el 1 de enero en puntos de Boca del Río y Medellín, indicó el comandante del 86 Batallón de Infantería, Pedro Hernández Bernal.Señaló que se distribuirán pan, chocolate y café a quienes acudan a 2 puntos de entrega que se habilitarán como una de las estrategias de acercamiento de los militares con los civiles.“La aplicación del Plan DN-III en el Dren B, parque Medellín como una parte de este plan que va enfocado a gente de calle que estén pasando por momentos difíciles y lo que queremos es llevar una actividad humanitaria para hacerles llegar el calor y acercamiento con las fuerzas armadas, vamos a entregar chocolate, café, panes”, dijo.Son alrededor de60 elementos los que participarán en la entrega de la ayuda a quienes no tienen hogar, o bien, que no les alcanzará para la cena.Esta acción se realizó en la noche del 24 de diciembre y navidad, en donde hubo aceptación importante y la población acudió a recibir alimentos.“Entre 6 y 7 de de noche estaremos en esos lugares el 31 de diciembre y el día 1 de enero del próximo año. El 24 tuvimos muy buena aceptación en el acercamientocon la población, alrededor de 100 personas por lugar asistieron a estos eventos”.Hernández Bernal, señaló que no hay límite en la entrega, las personas que lleguen recibirán el apoyo de ayuda humanitaria.