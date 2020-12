Ejército también tiene responsabilidad en caso de Ernestina Ascencio, señala activista

El luchador social, Jairo Guarneros Sosa, dijo que se debe hacer justicia en el caso de Ernestina Ascencio, pero también se debe reconocer la responsabilidad que tuvo el Ejército en este caso, pues fueron señalados elementos de haber violado a esta anciana.



"Fue lamentable la postura de la Fiscalía en aquel entonces y coordinar con la misma línea que dio Felipe Calderón, quién dijo que no fue responsabilidad de los militares sino que murió de una gastritis la anciana indígena, y pretender dejar cerrado el caso".



Dijo que no tiene muchas expectativas sobre lo que se haga ahora, al instruirse de parte de las autoridades reabrir el caso, pero acentuó que ojalá y se procure justicia a doña Ernestina. "Si quieres que un crimen no se resuelva crea una fiscalía especial y siempre va a dormir el sueño de los justos; y así fue".



Añadió que se debe reivindicar a quién hizo el peritaje de manera correcta, porque fue sancionado en ese entonces.



"Las autoridades cometieron abuso de autoridad, después de reinvindicar a este profesional, decir cuánto tiempo va a tardar esto, para que doña Ernestina realmente tenga justicia".



Añadió que no solo este Gobierno Federal, sino en pasadas administraciones, han estado buscando justificar al Ejército. "Ya vimos lo que hizo el actual gobierno con el General Cienfuegos, que presionó para traerlo y juzgarlo acá, supuestamente".



El entrevistado agregó que se requiere realmente que se haga justicia y se señale la responsabilidad de los militares en la muerte de Ernestina Ascencio.

"Estaríamos ya avanzando y tendremos que, a partir de eso reconocer que hubo una responsabilidad del Ejército".