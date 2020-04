Ejército y PC ayudan en ampliación hospitalaria de Veracruz

El Secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, aseguró que se están fortaleciendo las estrategias para la atención médica en esta contingencia epidemiológica por COVID-19, por lo que presentó el Plan de Expansión Médica CAME-C19.



Durante la conferencia de prensa que otorga de manera diaria, el Secretario de Salud explicó que los Centros de Atención Médica Expandida COVID-19, se conocerán abreviadamente como CAME-C19.



“Se trata de un plan de expansión, proyectado para apoyar a los hospitales COVID-19 en caso de que su capacidad llegara a ser rebasada, aunque desde luego deseamos no llegar a ese punto”, expuso.



Lo importante, dijo, es estar preparados, por lo que ya trabajan en acondicionar los sitios adecuados para ello y se coordinan con la Secretaría de Protección Civil del estado y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).



“De hecho, el día de hoy concluimos la valoración del tercer espacio para los CAME-C19 de la región centro, con el fin de prevenir la sobresaturación hospitalaria”, reiteró al agregar que en esta zona se encuentra el 78% de los casos confirmados.



Ramos Alor destacó que las autoridades trabajan de manera constante en la vigilancia epidemiológica, para que de acuerdo al comportamiento de la enfermedad e incluso el comportamiento en la participación ciudadana, se vayan ajustando las estrategias.



Durante la conferencia de prensa se mencionó que debe ser prioridad para la población, cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe recordar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso de Coronavirus.