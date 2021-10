Ejidatarios de Xalapa están lucrando con predios de alto riesgo, advierten

Integrantes de la organización Pueblos Unidos por Veracruz se manifestaron en la Plaza Lerdo y posteriormente frente al Palacio Municipal de Xalapa, cerrando la calle Enríquez, para demandar la entrega de terrenos a personas de escasos recursos y para denunciar supuestos atropellos por parte de funcionarios del Ayuntamiento.En entrevista, su representante estatal, Juan Piedra Moctezuma, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que ayude a las personas que pagan renta de viviendas, con la entrega de lotes para poder construir sus propias casas.“Estamos solicitándolo individualmente, no por parte de la organización, estamos respetando las reglas del Gobierno porque así evitamos que gente humilde como ellos tenga que acudir a un líder, a un dirigente, con el fin de estarlo manteniendo y estar soltando dinero”, dijo.Afirmó que las personas que integran a Pueblos Unidos por Veracruz pueden “dar fe” de su actuar, señalando que son otros líderes los que incurren en esa práctica, a los cuales, adelantó, los van a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).“Para que no lucren con la gente y que el Gobierno del Estado para que no orille a las mamás principalmente, a que tengan que meterse a ciertos lugares y seguir manteniendo a los ejidatarios de El Castillo, El Chiltoyac, 6 de Enero, porque son ejidatarios que se están volviendo ricos de la noche a la mañana, vendiendo terrenos de alto riesgo”, dijo.Piedra Moctezuma aseveró que estas personas venden los predios en 100 mil pesos, con un enganche de 10 mil pesos y un cuota mensual de 3 mil pesos, cuando son tierras que no están aptas para la construcción de viviendas.“¿De dónde va a sacar una familia humilde para poder adquirir un terreno? Pedimos al señor Gobernador, vamos a seguir haciendo las manifestaciones, esperemos que en esta ocasión haya solución y si no, volvemos a regresar otro grupo más grande de gente”.El líder vecinal dijo que hay tres organizaciones que están acostumbradas a lucrar con la necesidad de las personas.“Acostumbradas con el PRI de antes, que metían a la gente, les daban los terrenos, ahora nosotros no queremos eso, queremos que le den el terreno directamente a ellos”.Acuso a Antorcha Campesina, FREDEPO y Frente Cardenista de beneficiarse de esta situación, luego de recibir apoyos de las autoridades gubernamentales, tanto del pasado como las actuales.“Américo Zúñiga apoyó mucho a Antorcha Campesina hasta hacerle obras en el lugar donde invadió, ¿cómo es posible que funcionarios, servidores públicos como ése sigan adelante, cuando están haciendo cosas que no valen la pena?”, cuestionó.Por otro lado, Juan Piedra acusó que el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero fue “alcahuete” con los empleados municipales, que a su decir a veces trabajaban y a veces no; aunado a que los titulares de la Dirección de Participación Ciudadana, Francisco Domínguez Canseco y de la Subdirección de Comercio, Oshman Seth Escudero Ramírez, según él, no realizan adecuadamente su trabajo.“Es gente que se acostumbró como los actuales Gobiernos, estamos hablando de que el PRI hizo y deshizo y tenía gente paracaidistas y qué está pasando ahorita, lo mismo, porque Hipólito metió a toda su familia, metió a su gente a ganar un sueldo que no está devengado”, afirmó.