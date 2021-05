Ejidatarios exigen suspender obra de termoeléctrica en Morelos

Representantes de pueblos, ejidos y organizaciones de la zona de Huexca, Estado de Morelos y de otras entidades del país tomaron las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para exigir la suspensión de la construcción de la Termoeléctrica en Huexca, la cual aún no inicia operaciones y ya está afectando a más de 100 mil habitantes de esa región por el desvío del caudal del río Cuautla.



Los representantes campesinos exigieron ser atendidos por Blanca Jiménez, titular del Organismo Operador del Agua en el país, para que dé solución a este problema que se agudizó a partir del 2018, cuando fue desviado el caudal con la construcción de un acueducto para darlo a la termoeléctrica sin que hubiera concesión alguna para ello.



Esta medida, indicaron, afecta de manera directa a unos 6 mil productores de básicos, situación que, de no atenderse a tiempo, corre el riesgo de no estar en condiciones de producir alimentos que consumen en su mayor parte los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México.



Los productores dijeron sentirse defraudados con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en campaña electoral estableció el compromiso de dar marcha atrás a este proyecto de generación de energía eléctrica “y de no respetar las decisiones judiciales de nuestro derecho al agua”.



Hasta este sitio arribaron los titulares de la Comisión Nacional del Agua Golfo Centro y de Balsas, Pablo Robles Barajas y José Luis Acosta, respectivamente, para atender a los inconformes.