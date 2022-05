Ejido La Camelia tendrá nueva elección de agente municipal, en Álamo

Habitantes del ejido La Camelia irán a votación extraordinaria el próximo domingo, 5 de junio, para elegir al nuevo agente municipal para el periodo 2022-2026.Durante el pasado proceso para elegir autoridades auxiliares en dicha localidad, se había designado por usos y costumbres al señor Alfonso Miguel Cristina, sin embargo, fue impugnado por los demás contendientes pues no se registró con base a la convocatoria emitida por la Junta Municipal Electoral (JME).La queja se elevó de manera formal ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), instancia que ordenó la reposición del proceso en dicha comunidad.La presidenta de la JME, Alejandrina Hernández Morales, confirmó que la elección se realizará con voto secreto, por lo que se instalará una urna en el lugar de costumbre, misma que estará abierta desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde.Agregó que para el cargo hay tres aspirantes: Porfirio Alamillo, de la Planilla Dorada; Sabino Hernández, de la Morada, y Alfonso Miguel Cristina, de la Planilla Negra. El resultado de los comicios se dará al cierre de la emisión de acta de escrutinio y cómputo.En este contexto, la presidenta de la JME abundó que, de las 158 elecciones que se llevaron a cabo en el municipio, cinco habían quedado pendientes, entre ellas el caso de La Unión, donde se ratificó el triunfo de Benjamín Aquino.Otro caso era el del ejido La Soledad, donde el sábado pasado se repuso el proceso con los dos candidatos que ya estaban registrados, Said Hernández y Ruperto Chávez, siendo este último quien ganó la contienda.Indicó que, luego entonces, siguen pendientes las resoluciones del TEV para los casos de las comunidades Potrero del Llano 1 y Temapache, cuyos resultados fueron impugnados y no se han dado conocer los resultados del fallo.Asimismo, informó que La Reforma hubo sustitución de autoridad, ya que el titular de la agencia municipal renunció por enfermedad, ante lo cual subió el suplente, a quien el pasado viernes en sesión de cabildo se le tomó protesta.