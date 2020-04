El 1° de junio todo el país regresará a clases: SEP

El ciclo escolar se extenderá hasta el 17 de julio, el 1 de junio todo el país regresará a clases y desde el 17 de mayo, en municipios libres de riesgo a conocer la Secretaría de Educación Pública (SEP).



En el calendario escolar original 2019-2020, el fin de clases se tenía contemplado para el 6 de julio y las vacaciones de verano del 11 al 31 de ese mes; además, también se tenía contemplada una sesión de Consejo Técnico Escolar el 7 de julio; y un periodo de tres días, del 8 al 10 de julio para descarga administrativa.



Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán señaló que a pesar de la suspensión de las actividades escolares presenciales, "vamos a rescatar el ciclo escolar".



En el confinamiento, y a través del programa “Aprende en Casa”, los niños mexicanos aprenderán valores y se les pedirá que relaten sus experiencias sobre el tiempo que están pasando en casa derivado de la crisis por Coronavirus o COVID-19.



"Solidaridad, juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar pero no para cumplir un requisito sino logrando que aprendizajes esperados se den en nuestros niños y niñas. El 1 de junio todo el país regresará a clases y desde el 17 de mayo, en municipios libres de riesgo. Rescataremos el ciclo escolar, aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio", dijo Moctezuma Barragán.



La base del programa “Aprende en Casa”, que ha desarrollado la SEP para atender a los niños en confinamiento a partir de la transmisión de contenidos educativos en televisión, radio e internet; y el seguimiento de profesores de educación básica vía remota.



Al término de cada transmisión, se les harán cinco preguntas a los estudiantes para que las contesten e incluyan en su carpeta de experiencias que les van a entregar a sus maestros.



El titular de la SEP reiteró que los contenidos educativos están diseñados con base en los libros de texto gratuitos, a los que tienen acceso en su totalidad los niños de todo el país; además, se fomentará el aprendizaje de los valores.



"Aprende en casa se trata de aprovechar mucho mejor el tiempo. Al regresar vamos a encontrar apoyo para remediar rezagos. El eje será aprender y compartir. Vamos a aprender juntos las materias pero también aprender a ser mejores seres humanos. Eso incluye las asignaturas, los valores".



Además de seguir los contenidos de los libros de texto, los estudiantes llenarán su carpeta de experiencias; ésta contendrá las tareas que les dejen sus profesores, la respuesta a las preguntas que se planteen al final de los programas pero también van a van a guardar sus experiencias personales a través de preguntas, actividades y retos que se les planteen: escribe cómo te sientes de no salir de casa, pregúntale a una persona mayor cómo era el mundo entonces, ponte una meta, lee un libro por semana, aprende a tocar un instrumento musical, serán algunos de estos retos.



"Con tus libros de texto tienes suficiente, con tu carpeta de experiencias vas a hacerlo muy bien. No es suficiente pasar bien la crisis, no podemos regresar a donde estábamos como si esto hubiese sido un paréntesis", dijo.



