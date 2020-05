El 17 de mayo podría reiniciar actividad económica y escolar en Municipios sin contagios: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que de acuerdo a las proyecciones de expertos y matemáticos, el próximo 17 de mayo podría abrirse la actividad económica y escolar, detenida por la pandemia, en los Municipios donde no hay contagios y no tienen vecindad con municipios con personas enfermas del Coronavirus COVID-19.



“Estamos pensando que pueda iniciarse el día 17, pero en municipios en donde no hay casos y donde no tienen vecindad con municipios que tengan personas afectadas.



“Es decir, municipios que en todas sus colindancias no tiene problema, hay una cantidad considerable de Municipios y regiones así”.



En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador dijo que el próximo lunes, con su equipo, llevará a cabo una reunión de análisis y propuestas para empezar a abrir el país.



“Se han quedado regiones completas en donde no hay casos que esto es muy importante. Ahí, con mucho cuidado, con cercos sanitarios, podríamos iniciar actividades y luego un calendario definido a partir de actividades económicas y el nivel de contagios”.



Señaló que, en la reunión de trabajo de ayer, el Canciller Marcelo Ebrard propuso un semáforo que de acuerdo con su color identifique el grado de afectación por COVID-19 de cada municipio.



“Ayer se habló de una especie de semáforo una aportación que hizo Ebrard de poner verde donde no hay problema; amarillo donde han contagios, pero pocos, y rojo donde si hay problemas y a partir de ahí empezar a ver cuáles actividades económicas:



“La industria de la construcción, la industria de la exportación, sobre todo la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases, escalonado y con seguridad”.