El 22 de junio Congreso hará declaratoria oficial de aprobación de reforma electoral

El lunes 22 de este mes sesionará el pleno del Congreso del Estado para hacer la declaratoria oficial de la aprobación de la reforma constitucional en materia electoral y enviar el decreto al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado y así entren en vigor las nuevas disposiciones.



Al informar lo anterior Juan Javier Gómez Cazarín, diputado presidente de la junta de Coordinación Política, agregó que ayer por la tarde otros dos Ayuntamientos entregaron sus Actas de Cabildo, por lo que ya son 112 los que han ratificado la reforma.



Manifestó que fueron Ayuntamientos de los Partidos de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Verde Ecologista de México, de Nueva Alianza, de Movimiento Ciudadano y del Movimiento de Regeneración Nacional, los que avalaron la reforma.



La reforma constitucional aprobada el pasado 12 de mayo reduce al 50 por ciento las prerrogativas de los partidos políticos; elimina el número de Consejos Municipales para la elección de Ayuntamientos; reduce de 4 a 3 años el periodo constitucional de los Alcaldes y les da la posibilidad de una reelección hasta por dos periodos consecutivos; y suprime la consulta pública para la permanencia en el cargo de los servidores públicos de elección popular.



Gómez Cazarín, en el caso de la reducción de las prerrogativas, expuso que al entrar en vigor la reforma, MORENA, que tenía asignado recursos anuales por el orden de los 130 millones de pesos, ahora recibirá 65 millones de pesos; y el PAN, que obtenía 88 millones de pesos solo recibirá 44 millones de pesos.



“Esto es una demanda que el pueblo veracruzano había estado solicitando durante muchos años, durante muchos gobiernos, pero los antiguos Congresos solo se hacían ‘patos’ y le ‘daban atole con el dedo’ al pueblo veracruzano”.



Sin embargo, expuso que el día de hoy se hace realidad esa demanda ciudadana y ya no habrá más líderes políticos que sujetaban el estandarte de los partidos para vivir con el recurso del erario público una vida llena de lujos y comodidades.



El presidente de la JUCOPO de la 65 Legislatura del Estado, dijo esperar que los dirigentes partidistas recapaciten su oposición a la reforma constitucional y entiendan que el pueblo ya cambió y lo demostró en la última elección.



“Donde hubo un triunfo avasallador por parte de MORENA, peor no solo fue por el actuar del partido, sino por el hartazgo social que ha existido por el abuso de esos líderes políticos que no quieren dejar el ‘hueso’”.



Por ello, hizo un reconocimiento a los Alcaldes opositores a MORENA que ratificaron la reforma porque la mayoría de ellos no se sometió a las amenazas de sus dirigentes y por el contrario, comprendieron que era tiempo de devolverle al pueblo los recursos que demanda.