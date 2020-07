El 28 de julio, Suprema Corte definiría si se despenaliza el aborto en Veracruz

El próximo 28 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinará si el Congreso de Veracruz incurrió en omisión al no legislar sobre la interrupción legal del embarazo, informó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada.Desde 2017, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Agravio Comparado declarada en la entidad advirtió violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas debido a la legislación vigente.Por ello, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) instruyó desde entonces modificar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, lo que no ha ocurrido.Por ello, en caso de que la Corte determine que el Congreso del Estado sí incurrió en omisión, la LXV Legislatura de Veracruz deberá reformar el Código Penal para despenalizar el aborto "Estaríamos pensando que Veracruz tiene que reformar su Código Penal, ya sería obligatorio pero no solamente se quedaría ahí porque el mensaje sería para el país, para todos los Códigos Penales que son discriminatorios y que generan contactos adversos contra las mujeres", dijo la activista.La modificación principal al Código Penal ampliaría la interrupción legal del embarazo a la décima segunda semana de gestación, así como incluir la causal de aborto por riesgo para la salud de la mujer y eliminar el plazo de 90 días para el aborto en casos de violación.María Estrada refirió que a partir de la sentencia que se le dé al proyecto alojado en la ponencia de Juan Luis González Alcántara, la Corte dictaminaría la presunta omisión del Congreso del Estado.