El “3 de 3 contra violencia de género” garantiza tener mejores autoridades: OPLE

La consejera presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género y No Discriminación, Mabel Aseret Hernández Meneses, aseguró que la aprobación de los formatos “3 de 3 contra la violencia de género”, es un “candado adicional” para tener mejores autoridades en el Estado.



Toda vez que quienes aspiren a una candidatura de partidos políticos en los comicios municipales y legislativos del próximo 6 de junio, no deben haber incurrido en violencia sexual, violencia intrafamiliar o ser deudores alimentarios.



“Lo que se busca es poder desincentivar estas conductas que una persona puede llegar a cometer: deudores alimentarios, violencia intrafamiliar y violencia sexual”, precisó en entrevista.



Hernández Meneses recordó que esta decisión del ente comicial obedece a una lucha de un movimiento que tiene tiempo pugnando por la erradicación de la violencia contra las mujeres en razón de género y destacó que en diciembre, el Instituto Nacional Electoral (INE) también la adoptó.



Apuntó que en el ámbito nacional también se pretende que quienes busquen ingresar al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) u ocupar una consejería en los OPLE, sean personas que no hayan incurrido en tales supuestos.



“A nivel local pensamos que teníamos que regular las candidaturas tanto de partidos nacionales como locales, entonces las personas que cometan estas conductas no pueden llegar a ocupar cargos a través de la elección popular”, reiteró.



Dijo que hasta el momento existía la limitante para impedir una candidatura, cuando el aspirante había cometido violencia política de género pero ahora se amplía porque son muchas las formas y ámbitos en los que se puede violentar a una mujer.



La integrante del Consejo General del OPLE añadió que siempre se les invita a los partidos políticos a que revisen bien los perfiles de sus posibles contendientes, “porque finalmente nosotros vamos a revisar y lo mejor es que de antemano estén seguros de que será una candidatura sólida”.



Comentó que aun cuando los candidatos presenten estos formatos, donde señalan que no han violentado a una mujer pero durante el periodo de campaña incurren en esta falta, corresponderá a la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos analizar los casos y tomar una determinación.



“Es importante comprobar que se ha cometido una de esas conductas”, finalizó.