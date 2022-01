El 70% de xalapeños ya tiene esquema completo antiCOVID: Bienestar

La delegada de la Secretaría del Bienestar en la Región de Xalapa, Aurora Castillo Reyes, afirmó que en la Capital del Estado se han aplicado más de 900 mil dosis de la vacuna antiCOVID, con lo cual casi el 70 por ciento de sus habitantes ya cuenta con el esquema completo de inmunización contra esta enfermedad.Además, sostuvo que el porcentaje de la ciudadanía que decidió no acudir a los módulos para ser inoculados contra el Coronavirus es mínimo, estimándolo en 5 por ciento."En Xalapa se han puesto más de 900 mil dosis, casi el 70 por ciento de la población adulta se ha vacunado con esquemas completos, inclusive con el refuerzo en el caso de 60 años y más", comentó.Castillo Reyes acotó que en el caso de menores de edad entre los 15 y 17 años sin comorbilidades, fueron cerca de 20 mil los que ya recibieron la primera dosis, sumados a los de 12, 13 y 14 años que lograron amparos para ser inoculados.“Se está recibiendo a todos. Si es de primera dosis en general se aplicará Cansino y de refuerzos, dependiendo si es AstraZeneca, o como ahorita a los de 14 a punto de cumplir 15 es Pfizer”, mencionó.La funcionaria de Bienestar en Xalapa reiteró que “todos los jóvenes que en este 2022 cumplan 15 años hasta el 31 de diciembre se pueden venir a vacunar a las tres sedes que tenemos”.Por lo que si no pueden registrarse en la plataforma de MiVacuna, pueden acudir a los tres módulos instalados en Xalapa y deben llevar su CURP e ir acompañados de su padre, madre o tutor, que deberá llevar una identificación, para hacer el registro de manera manual.Las sedes habilitadas en Xalapa se ubican en la Universidad Anáhuac, el Gimnasio Omega y la Benemérita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”, que estarán aplicado dosis hasta este miércoles.