El 9 de marzo es laborable, advierte Delegado SEV de Coatepec

El delegado regional de la Secretaría de Educación (SEV) en Coatepec, José Luis Rodríguez Espinoza, indicó que el 9 de marzo, día en que mujeres a nivel nacional harán un paro de toda actividad, no está concedido como un día no laboral, por lo que docentes y personal administrativo de planteles escolares deberán acudir a trabajar.



Dijo que si bien la Delegación se mantiene al margen de esta protesta, sí estará recibiendo los reportes de toda la comunidad escolar sobre las docentes que no laboren.



“Ya se lo han preguntado al Secretario de Educación. Nosotros nos mantenemos al margen de lo que suceda. En su caso, recibiremos los reportes de lo que suceda en cada comunidad escolar. No existe ninguna instrucción oficial, no es un día oficial, es un día de labores y no sólo para el sector educativo sino para todos los sectores e instituciones en el país”.



En ese sentido y por respeto a todos, independientemente de que el género es un tema que se está trabajando y que las mujeres forman parte de la clase trabajadora y luchadora de nuestro país, “pues no niego que merecen un gran reconocimiento y lo tienen, hasta el momento no tenemos ninguna instrucción de que ese día sea concedido para las compañeras que trabajan en los planteles educativos”, detalló.



Sobre las alumnas que decidan faltar a clases, señaló que esto quedará al criterio de los directivos de las escuelas; no obstante, dijo que se espera a que también reporten esta situación.



“Ahí queda al buen criterio de los directivos y en su momento dado lo reporten, porque hasta el momento no tenemos información de que esté concedido, no es información oficial. Últimamente sí hay más docentes mujeres, incluso la Delegación tiene más presencia femenina, (pero) es un día laborable y no está otorgado nada. Es un día laboral y si la compañera no se presentó pues se tomará la decisión que corresponda”, concluyó.