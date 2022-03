El 90% de mujeres que buscan divorciarse es porque sufren violencia: abogados

El 90 por ciento de los casos atendidos por la firma legal A.H de Coatzacoalcos, en el marco de su programa "mes del divorcio", se trata de mujeres que lo solicitan porque sufren violencia en el hogar.El abogado Eduardo Ánimas, dijo que el programa fue lanzado hace dos semanas con la intención de impulsar la abogacía con sentido social, y hasta el momento más de 70 personas se han acercado.En lo que han denominado "mes del divorcio", se apoyará por un costo de solo mil 500 pesos a todas aquellas personas que necesitan separarse de manera formal de sus parejas y no han podido por diversos motivos."Lo lanzamos en redes sociales y consiste en apoyar a las personas que por una u otra razón o en contra de su voluntad no han podido hacerlo. Tenemos estadísticas de cómo ha ido creciendo la violencia a la mujer, las amenazan y nunca tramitaron el divorcio, pero además los problemas que pasan cuando te separas por años y después vienen esos problemas por testamentos o demás", dijo.Eduardo Ánimas mencionó que entre los requisitos está que las personas sean de la región, al menos desde Agua Dulce hasta Cosoleacaque.Además, el costo es de solo mil 500 para hacer los trámites pertinentes."Lo que se pagan son ciertos gastos de tramitación, ya la del registro civil y copias certificadas son extras y no es parte de nuestro trabajo, pero les damos acompañamiento", mencionó.Explicó a la población que el hecho de haberse separado hace más de 10 o 20 años de su esposo o esposa, no significa que ya estén divorciados, de ahí la importancia de hacer el trámite de manera formal."Es una problemática muy grande, no se trata de dividir familias, sino de dar solución o vida digna a aquellos que en contra de su voluntad no se han podido divorciar", mencionó.