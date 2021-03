El abogado defensor y el derecho de defensa

De modo preliminar dejamos caer algunos pensamientos del jurista italiano Francesco Carnelutti sobre el tema. El preso o encarcelado es un indigente, una persona que carece de lo necesario para vivir o que lo tiene con escasez. Este indigente singular lo que pide al abogado es la limosna de la amistad, antes que cualquier otra cosa.Explica dicho autor que los seres humanos son diversos entre sí incluso en el modo de sentir la caridad. También -afirma- que este es un aspecto de nuestra insuficiencia. Los hay que conciben al pobre con la figura del hambriento, otros con la del vagabundo, otros con la del enfermo; para mí, dice el jurista, el más pobre de todos los pobres es el preso, el encarcelado... “Digo el encarcelado, no el delincuente.”Más adelante, el mismo autor asevera: “Los sabios que continúan considerando la pena, según una fórmula famosa, como un mal que se hace sufrir al delincuente por el mal que él ha hecho sufrir, ignoran u olvidan ...que no es con el mal con lo que se puede vencer al mal.” Y, continúa, “No se puede hacer una neta división de los hombres en buenos y malos. Desgraciadamente nuestra corta visión no permite apreciar un germen de mal en aquellos que se llaman buenos, y un germen de bien en aquellos que se llaman malos.”¿A partir de qué momento del proceso penal podría emplearse el adjetivo “delincuente” para calificar a una persona? Nos parece que nunca. No obstante, es a partir de que el juez competente dicta una sentencia firme cuando se puede afirmar que la persona acusada cometió delito, pues no hay condena sin sentencia firme.En esta ocasión tenemos a la vista un texto de la Ley fundamental: “El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; …" (Artículo 20, fracción I).Aquello que en texto trascrito llama la atención de sobremanera es el sustantivo “objeto” empleado en singular, es decir, el proceso penal tiene un objeto. El significado usual de la palabra “objeto”, el más apropiado al texto constitucional, es “Fin al que se dirige una acción u operación”, En donde el vocablo “fin” significa finalidad, pues el proceso penal implica un saber no sólo ni únicamente para saber, sino un saber para obrar o actuar.Esto es, el proceso penal no tiene cuatro objetos o fines, sino que tiene un objeto o finalidad que se describe destacando cuatro aspectos:1. El esclarecimiento de los hechos;2. Proteger al inocente;3. Procurar que el culpable no quede impune; y,4. Procurar que los daños causados por el delito se reparen.La Ley fundamental, “más sabia que sus autores”, marca la pauta sobre la verdad de los hechos, pues es inadmisible la verdad de los mismos como constituida por la claridad y distinción que tenemos de un objeto. El juicio de lo criminal no es automático, supone la toma de conciencia de la ignorancia de los hechos, la hipótesis de trabajo, la teoría del caso, y la tesis jurisprudencial.La toma de conciencia de nuestra ignorancia, en la primera aproximación a los hechos, indica que estos son confusos, vagos y oscuros. Las vías para poner en claro los hechos son distinguirlos para unirlos, sin confundirlos. Mostrarlos mediante el análisis y la síntesis. Por esto el procedimiento penal tiene etapas: investigación (inicial y complementaria), intermedia o de preparación del juicio y el juicio.Empleando la terminología de la tradición jurídico penal anglosajona, la primera distinción que debe hacerse es entre sujeto “not guilty” (no culpable) y sujeto “guilty” (culpable). Al momento de dictar la sentencia, la jurisprudencia mexicana obliga a los jueces en materia penal a emplear los vocablos “inocente” y “culpable”, unidos por una relación lógica de contradicción.Por fortuna, la jurisprudencia no obliga a quien comenta estas cosas, pues el segundo aspecto del objeto del proceso penal es proteger al sujeto no-culpable (inocente). El tercer aspecto es procurar que el culpable no quede sin castigo.La punibilidad – que no es un elemento del análisis del delito, sino que es la consecuencia del delito- se entiende como merecimiento de pena. No en vano los juristas han gastado ríos de tinta para construir un modelo en la teoría del delito para dirigir lo que debe hacerse.La Constitución Política de México, en su artículo 20, fracción I, contempla un cuarto aspecto: mediante el proceso penal se intenta que el victimario repare a las personas concretas y difusas dañadas (o perjudicadas) por su comportamiento lesivo de un bien jurídico. En esto, el proceso penal se pone de cara al futuro, pues los protagonistas serán las víctimas.Sostenemos que es en relación con la finalidad del proceso penal que se explica el derecho de defensa. Pero, como un derecho humano, se encuentra positivizado en los siguientes ordenamientos jurídicos, que son Ley suprema de nuestro país:En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “De los derechos de toda persona imputada: ... Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, …" (Artículo 20, apartado B, fracción VIII).En la Convención Americana de los Derechos Humanos: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; ... derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; …" Artículo 8, punto 2, incisos “d” y “e”).En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: ... A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; …" (Artículo 14, punto 3, inciso “d”).Los romanos –explica Francesco Carnelutti- dominaban la actividad del abogado en el proceso con el verbo postular. Dicen los diccionarios que este verbo significa pedir aquello que hay derecho a tener. Y esto es lo que agrava el peso del pedir. No debería haber necesidad de pedir aquello que hay derecho a tener. En conclusión, es necesario someter el juicio propio al ajeno, aun cuando todo permita creer que no haya razón para atribuir a otro una mayor capacidad de juzgar.