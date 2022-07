El ahora Alcalde de Jesús Carranza no logra amparo contra detención

Un Juzgado de Amparo Federal negó al ahora alcalde de Jesús Carranza, Enrique Cruz Canseco, una suspensión definitiva contra una orden de aprehensión, localización, detención, presentación, retención, comparecencia o privación de la libertad.Con fecha 1° de julio, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Veracruz, con residencia en Villa Aldama, determinó no conceder dicho beneficio a Cruz Canseco, líder del Sindicato Integrador de la Educación de Veracruz (SIEV) y suplente de Pasiano “N”.Cabe referir que Cruz Canseco asumió este viernes la presidencia municipal de Jesús Carranza en calidad de suplente, al vencer el pasado jueves el ejercicio del Concejo Municipal.En el caso del dirigente magisterial , desde el pasado 30 de mayo de 2022 promovió amparo ante el Juzgado 2º de Amparo de Villa Aldama contra actos de jueces, Policía Ministerial y autoridades de seguridad pública.Incluso, el propio Gobernador de Veracruz había aludido a una intromisión del crimen organizado en los pasados comicios, sobre todo, a que una célula de la delincuencia organizada manifestó intereses en dicha región en límites con Oaxaca.Sin embargo, al analizar el caso el juez Rafael González Castillo observó que ninguna de las autoridades citadas admitió contar con una orden de aprehensión contra Cruz Canseco.“Además, la parte quejosa omitió aportar pruebas que desvirtuaran las negativas expuestas por las autoridades responsables en este incidente. En tales condiciones, se niega la suspensión definitiva solicitada, dada la ausencia de materia para decretarla”.De modo que el Juez no halló materia que analizar, dándose la negativa para amparar al ahora Alcalde.Esto, aun cuando Cruz Canseco declaró al Juez que el 20 de agosto de 2021 se desplegó un operativo afuera de su domicilio para detenerle.“Me comunicaron que al parecer los policías ministeriales tenían la orden de presentarme, detenerme, arraigarme o aprehenderme, ya que llegaron unas personas cerca de mi domicilio y andaban preguntando por el suscrito y como no he cometido delito alguno, tengo temor de que las autoridades señaladas pretendan privarme de mi libertad sin decirme nada”, dijo el dirigente al rendir su testimonio dentro del juicio 126/2022.