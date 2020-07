El Albergue La Esperanza, sin contagios de COVID-19 en Orizaba

Gracias a los protocolos preventivos que se mantienen en el albergue La Esperanza, ninguno de los 12 menores ingresados ha enfermado de COVID-19 ni se ha tenido un solo caso sospechoso, señaló Alfredo Luna Toral, procurador para la Defensa de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de DIF municipal.



Explicó que quienes ingresan ahí pasan por un proceso de sanitización, revisión médica y cambio total de ropa para poder ingresar al área donde están los menores.



Aclaró que siempre se toman medidas preventivas, pero a raíz de la pandemia por el COVID-19 éstas se intensificaron y volvieron más estrictas para salvaguardar la salud e integridad de los niños.



Recordó que los menores que están en ese lugar actualmente tienen de 3 a 10 años y se encuentran ahí por haber estado en una situación de violencia, omisión de cuidado y hasta abuso sexual.



Agregó que no hay adultos de su familia que tengan contacto con ellos porque si lo hubiera ya se hubiera iniciado el proceso para reintegrarlos con parientes.



Mencionó que los menores pueden estar hasta los 12 años, pero si los niños no se reintegran a su familia o tienen una familia ampliada, se podría tutelarlos hasta los 18 años para que se emancipen.



Sin embargo, indicó que al momento este no ha sido el caso pues no se han tenido ese tipo de situaciones.