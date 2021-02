El año pasado, 12 elementos de PC y Policía Municipal de Orizaba se contagiaron de COVID

El año pasado tan solo de las áreas de Protección Civil y Policía Municipal, 12 elementos dieron positivo a coronavirus y uno murió a consecuencia de este mal, informó el director de Gobernación, Eric Morales Reyes.



En este momento indicó que tienen dos policías aislados con sospecha de COVID-19, aunque no se confirma todavía que estén positivos, pero añadió que es mejor prevenir para evitar un posible contagio de coronavirus.



Sobre los 12 elementos municipales que se contagiaron el año pasado, dijo que se fueron a guardar su cuarentena y no tuvieron complicaciones como para ser internados; solo uno sí requirió de estar hospitalizado y falleció por las consecuencias que le trajo el coronavirus.



Destacó que entre los elementos a su cargo (PC y Policía Municipal), desde el inicio de la pandemia se tomaron medidas preventivas a fin de que entre los mismos trabajadores no se contagiaran.



Asimismo, se les ha informado a estos que cuando realicen trabajo en zonas donde hay mucha gente, como por ejemplo cuando se colocan los cercos sanitarios en el primer cuadro de la ciudad, tomen sus medidas de sana distancia y utilicen de manera frecuente el gel, además de no quitarse el cubrebocas.