El año pasado no fue bueno para la construcción, pero este 2020 es mucho peor, indicó el empresario del ramo, Francisco Jiménez, quien dijo que lo meses que faltan estarán muy deprimidos económicamente.



"Se anunciaron programas en el INFONAVIT, ya se conocen las reglas y estamos a la espera de que empiecen a destinarse. Se aumentaron 125 mil créditos para el INFONAVIT y estamos atentos los que nos dedicamos a la construcción para poder absorber estas líneas y dar empleo".



Se le cuestionó si les jugará a los empresarios del rubro en contra el número de despedidos tras la pandemia, a lo que dijo que no todos tenían este derecho o la acreditación para tener el crédito y trabajarán con los que sí podrían aspirar a tenerla.



Apuntó que el año pasado fue difícil para el sector, y este no pintaba ser bueno, pero tenían la esperanza de que mejorara, sin embargo, llegó la pandemia que fue algo que nadie imaginó mucho menos que esperaban y complicó todo el escenario.