El bello origami de una xalapeña: La artritis nunca detuvo a Hilda

Una artritis diagnosticada desde los 18 años de edad no impide a la xalapeña Hilda Reyes Ortiz confeccionar manualidades de papel en origami y en filigrana.Lo anterior, a pesar que el padecimiento crónico y degenerativo redujo la movilidad en sus dos manos y del resto de sus articulaciones.“Empecé con las manualidades, más o menos, hace 12 años, desafortunadamente enfermé de artritis reumatoide y tuve que dejar mi trabajo y me pensionaron del IMSS y aquí me quedé”.El diagnóstico de artritis la obligó a permanecer en casa, sin embargo, su propia inquietud y su interés la motivaron a crear las manualidades, entre estas, el “origami” de papel.“Me llamó la atención y empecé a investigar y de ahí estuve un tiempo haciendo origami y me llamó la atención la filigrana y empecé a buscar que era”.Aparte de la filigrana y el origami, Hilda pinta y dibuja, siendo un don adquirido desde niña.“Dibujar siempre he dibujado desde niña, es un don que Dios me ha dado, ya casi no pinto y si me gusta también pintar y lo último que pude hacer fue un dibujo a lápiz de mi nieto”.A pesar del pequeño emprendimiento, Hilda no ha abierto canales para la comercialización de sus manualidades, salvo por medio de unos o dos conocidos de la familia.“Normalmente como la filigrana es delicada, si me tardo un poquito en hacerla”.