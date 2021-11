El Buen Fin comienza mal en Coatepec

Durante este miércoles 10 de noviembre, muchos establecimientos de Coatepec con distintos giros comerciales lucen vacíos durante el primer día del “Buen Fin”.Diversos vendedores y dueños de negocios de ropa, zapatos y otros accesorios dieron a conocer que no se han reportado aumentos en sus ventas.Los comerciantes señalaron que a pesar de que se ofrecen distintos productos con grandes descuentos, estos no parecen interesarles a los habitantes del pueblo mágico; asumen que por ser casi fin de quincena la gente ya no tiene dinero.Se espera que durante el fin de semana, o a inicios de la siguiente, las ventas tengan un repunte considerable.“Es casi fin de quincena y no hay dinero, yo creo que debe ser eso que no hay gente en las tiendas, la verdad no creo que estos días haya muchas ventas, vamos a esperar al fin de semana, pero es más probable que vendamos algo en lunes y martes que ya hay dinero”, consideró uno de los vendedores.