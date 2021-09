El calentamiento global es más mortal que el COVID, advierte ambientalista

El activista medioambiental, “Albireo de Hyperborea”, pidió a los ciudadanos evitar la “ceguera climática” ante el calentamiento global que parece volverse irreversible.Desde la Plaza Lerdo, en el centro de Xalapa, y exhibiendo una pancarta en la que señalaba que el cambio climático es más mortal que el COVID-19, dijo que se debe trabajar conjuntamente la sociedad y el Gobierno, para rescatar el planeta.“El cambio climático se va a volver irreversible, entonces estamos en un año crucial en el que todos como sociedad y como gobierno tenemos que estar juntos y no separados porque vivimos en sólo planeta y todos vivimos en él. No podemos permanecer con esta ceguera climática”, expresó.Con una chamarra verde que tapaba su cabeza, antifaz y cubreboca para resguardar su identidad, ante el temor de sufrir algún tipo de represión por su demanda, señaló que el aumento de las temperaturas en el planeta le está costando a las costas, el turismo y la vida de los pueblos indígenas.“Nosotros como sociedad tenemos que cambiar nuestro estilo de vida insustentable para el planeta, por uno que sea sustentable, desde lo más mínimo hasta la construcción, que abarque todo”, señaló.El joven, quien dijo provenir de las montañas del norte del Estado, acotó que se le debe poner fin a los combustibles fósiles y a su extracción del subsuelo y empezar a buscar otro tipo de formas que sean más sustentables y un equilibrio con la vida.“Cuando pasemos el 1.5ºC (de aumento de la temperatura), ya no habrá retorno para nadie y el ser humano tendrá que enfrentar la crisis global climática lejos de las pandemias, muy aparte insignificantes a lo que viene por el clima”, alertó nuevamente.Al presentar la iniciativa “Viernes por el futuro” (Fridays for future, en Inglés), acotó que es importante que los jóvenes y todos en general se sumen a la lucha por cuidar el planeta, mostrando su aflicción por los asesinatos a luchadores sociales que se oponen a la explotación minera en Veracruz.“Me parece algo aberrante y me parte el corazón, porque son seres humanos y porque tampoco me puedo quedar con los ojos cruzados delante de estas acciones (…) los activistas en México sufrimos la violencia y la muerte simplemente por hablar de la verdad climática y de crisis que nos está afecta a todos como seres humanos”, denunció.